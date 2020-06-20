В Нью-Йорке возобновят работу парикмахерские и рестораны

В штате Нью-Йорк, где была самая тяжелая в США ситуация с распространением коронавируса, с 22 июня можно будет посещать парикмахерские, а также есть в ресторанах за уличными столиками. Кроме того, число работников, находящихся в офисах может быть доведено до половины от общего состава.

О второй фазе ослабления ограничений объявил губернатор Эндрю Куомо. По его словам, пандемия коронавируса не закончилась, и властям еще многое предстоит сделать. "Нам следует остерегаться второй волны, и возможного прихода инфекции из других штатов", - цитирует выступление РИА Новости.

С понедельника парикмахерские могут принимать клиентов, но между ними должна сохраняться дистанция в шесть футов (1,83 м). Соблюдать дистанцию и носить маски обязаны также сотрудники офисов. Запрещено находиться в лифте больше, чем одному человеку, если только не все пассажиры в масках. На этом этапе пока закрытыми останутся торговые центры, залы ресторанов и баров, места для проведения массовых встреч и мероприятий, спортзалы, фитнес-центры, казино, кинотеатры, аквапарки, ярмарки, детские игровые центры.

Напомним, что в штате Нью-Йорк в худшие дни от коронавируса умирали более 700 человек в сутки, а в больницы попадали свыше трех тысяч. С восьмого июня здесь был объявлен первый этап ослабления ограничений: власти разрешили возобновить работу строительным и промышленным компаниям, а также некоторым предприятиям оптовой торговли.