Лукашенко поддержал дополнительные льготы для пенсионеров

Сезонная скидка в размере 50 процентов для белорусских пенсионеров на проезд в поездах региональных линий будет продлена еще на один месяц. Об этом стало известно во время посещения 21 июня Александром Лукашенко Гомельской области, передает его пресс-служба.

Как уже информировал "СОЮЗ", президент открыл в воскресенье регулярное движение поездов по новому электрифицированному участку дороги и лично оценил в регионе уровень железнодорожного комфорта. Во время поездки Лукашенко, в частности, доложили, что от пенсионеров поступают обращения с просьбой продлить на месяц, до 31 октября, период предоставляемой 50-процентной скидки на проезд в поездах местного сообщения. Эта мера, по словам чиновников, экономически просчитана, подготовлен и проект нормативного правового акта.

Глава государства безоговорочно поддержал данное предложение. "Значит, сегодня и приняли решение, хорошо", - одобрительно сказал он.

Ежегодно, напоминают новостные порталы, в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане страны, достигшие пенсионного возраста, имеют право на скидку в 50 процентов от стоимости проезда в поездах экономкласса. Это предусмотрено указом, который был принят еще девять лет назад. Соответственно, констатирует БЕЛТА, в скором времени указанный период будет расширен еще на месяц. Обозреватели агентства отмечают, что это уже второе за последние дни решение о дополнительной поддержке пенсионеров.

Ранее главой Беларуси был подписал указ о повышении с 1 июля трудовых пенсий.