СМИ: Матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен

Воскресный матч 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо" будет перенесен, информирует "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что резервной датой встречи является 19 июля. Перенос возможен в связи с тем, что краснодарцы пошли навстречу сопернику и дали на него добро. Ранее точно в такой же ситуации "Сочи" отказался откладывать матч с "Ростовом".

Окончательное решение по игре "Краснодара" с "Динамо" должно дать руководство Премьер-лиги (РПЛ). Напомним: чуть ранее стало известно о трех футболистах "бело-голубых", зараженных коронавирусом. Речь о Клинтоне Н"Жи, Шарле Каборе и Себастьяне Шиманьском. Основная команда динамовцев заперлась на базе и не полетела в Краснодар.