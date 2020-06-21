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21.06.2020 15:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал решение о переносе матча 23-го тура между "Краснодаром" и "Динамо" из-за заболевания трех игроков столичного клуба коронавирусом.
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Кому нужны такие матчи, как сыгранный "Сочи" против "Ростова"

В воскресенье бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение перенести матч в Краснодаре на 19 июля из-за того, что у трех динамовцев было выявлено заболевание COVID-19. Это было сделано в результате согласия обоих клубов на перенос. При этом ранее футбольный клуб "Сочи" отказался от новой даты проведения матча против "Ростова", в результате чего на игру гости привезли юниоров, которые потерпели поражение со счетом 1:10.

После решения о переносе матча "Краснодар" - "Динамо" наставник ростовчан Валерий Карпин в очередной раз нелестно высказался об организации турнира.

"Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки", - цитирует Карпина РИА Новости.

Он добавил, что решение относительно его клуба является несправедливым.

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