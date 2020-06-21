РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление, в котором заверили, что из-за случаев заболевания коронавирусом в "Ростове" и "Динамо" сезон не будет остановлен.

Не успел чемпионат РПЛ возобновиться после того, как был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как два куба - "Ростов" и "Динамо" - сели на карантин после выявления заболевания у футболистов. В связи с этим РФС и РПЛ выпустили совместное заявление, в котором в очередной раз заявили, что сезон не будет остановлен, а также объяснили, почему матч с участием ростовчан не был перенесен, а "Динамо" свою встречу проведет в июле.

"Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все встречи сезона, - говорится в заявлении. - РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении. Сейчас они по-разному строят свою подготовку, но главным для них должна быть безопасность футболистов. Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволит снизить риски до минимума и доиграть чемпионат".

Относительно переносов матчей из-за карантина лига и РФС настаивают на том, что для этого должно быть обоюдное согласие клубов.

"Команды ведут подготовку к играм, ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона. Изменения дат создают для них дополнительные проблемы в решении спортивных задач на сезон: необходимо корректировать график тренировок, логистику; они оказываются в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами. К такой ситуации готов не каждый клуб", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что во время пандемии коронавируса, ситуация вспышки заболевания в клубах не является форс-мажором. И лига и РФС не будут брать на себя принятие решений, полностью уступив это клубам. То есть варианты насладиться очередным сомнительным зрелищем, как в матче "Сочи" - "Ростов", вполне возможны. Ведь те же самые "Динамо" и "Ростов" проведут на карантине две недели.