BMW увольняет 10 тысяч сотрудников, Nissan и Toyota останавливают заводы

Последствия пандемии продолжают сказываться на автомобильной отрасли: падение спроса на новые машины вынудило Nissan и Toyota вновь пересмотреть график работы заводов в Японии, а BMW собирается оптимизировать численность персонала.

Как сообщает Reuters, BMW не будет продлевать контракты с 10 тысячами своих сотрудников. Такое "естественное сокращение" штата продиктовано стремлением автопроизводителя сократить расходы и попытаться восстановить экономику компании, пошатнувшуюся из-за коронавирусного кризиса.

Несколько заводов Nissan в Японии не будут выпускать автомобили в ночную смену - её отменят с конца июня. Оставшихся мощностей должно хватит для обеспечения спроса на рынке новых автомобилей. Reuters отмечает, что наиболее сильный удар получит предприятия в Кюсю, на котором выпускается экспортируемый кроссовер Rogue (X-Trail): мало того, что покупательская активность упала из-за пандемии, так к этому добавился отложенный спрос - все ждут выхода на рынок нового поколения модели .

О планах по сокращению объёмов выпуска также объявила компания Toyota, но радует, что ситуация, судя по цифрам налаживается: в июне было произведено на 40% меньше от запланированного, в июле показатель сокращения составляет всего 10%.