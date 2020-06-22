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22.06.2020 12:10
Рубрика: Легковые авто

BMW увольняет 10 тысяч сотрудников, Nissan и Toyota останавливают заводы

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Последствия пандемии продолжают сказываться на автомобильной отрасли: падение спроса на новые машины вынудило Nissan и Toyota вновь пересмотреть график работы заводов в Японии, а BMW собирается оптимизировать численность персонала.

Как сообщает Reuters, BMW не будет продлевать контракты с 10 тысячами своих сотрудников. Такое "естественное сокращение" штата продиктовано стремлением автопроизводителя сократить расходы и попытаться восстановить экономику компании, пошатнувшуюся из-за коронавирусного кризиса.

Фото: www.catawiki.pl
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Несколько заводов Nissan в Японии не будут выпускать автомобили в ночную смену - её отменят с конца июня. Оставшихся мощностей должно хватит для обеспечения спроса на рынке новых автомобилей. Reuters отмечает, что наиболее сильный удар получит предприятия в Кюсю, на котором выпускается экспортируемый кроссовер Rogue (X-Trail): мало того, что покупательская активность упала из-за пандемии, так к этому добавился отложенный спрос - все ждут выхода на рынок нового поколения модели .

О планах по сокращению объёмов выпуска также объявила компания Toyota, но радует, что ситуация, судя по цифрам налаживается: в июне было произведено на 40% меньше от запланированного, в июле показатель сокращения составляет всего 10%.

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#Toyota #Nissan #BMW