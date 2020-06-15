Новый Nissan X-Trail оказался максимально непохожим на предшественника

Nissan в рамках антикризисной кампании пообещал череду новинок, первой из которых стал новый Rogue. Модель, которая известна в нашей стране под именем X-Trail, получила новый дизайн, пополнила арсенал опций самыми технологичными образцами и решила обойтись безальтернативной парой двигатель-коробка.

Дизайн новинки был рассекречен неоднократно: на патентных изображениях, на утекших в Сеть фото, на "слитых" кадрах с презентации стратегии бренда и, конечно же, на предпремьерных тизерах. Новый X-Trail с предшествующим поколением не сравнить - он совершенно другой: не зализан, как прежде, а угловат, словно вытесан из камня. Особенно привлекательно смотрится задняя часть, которая теперь не вздымается, как хребет ластящейся кошки - спасибо почти одинаковому уровню линии фонарей и капота. К слову, впервые в истории модель будет представлена в двухцветном варианте окраски.

Салон до момента премьеры продолжал оставаться тайной за семью печатями. И эта интрига по-настоящему того стоила: концепция интерьера пересмотрена полностью от слова "совсем". Вершину центральной консоли занимает 9-дюймовый экран мультимедийной системы, у которой есть две физические "крутилки" и ряд клавиш управления списком воспроизведения, камерой заднего вида и другими функциями.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Ниже расположился компактный блок климат-контроля, под которым теперь есть слот для беспроводной зарядки смартфона. Добавляет лоска тоннелю пола джойстик трансмиссии, пришедший на смену массивной "мешалке", вокруг него селектор выбора режима движения, подстаканники, клавиши электрического стояночного тормоза и удержания автомобиля на месте без нажатия на педаль тормоза (Auto Hold). Обращает на себя внимание и строгий руль с прямыми боковыми спицами, и полностью цифровая "приборка" диагональю 12.3 дюйма доступная в дорогих комплектациях - такие пойдут только в следующем году.

В компании особенно упирали на то, что новый Rogue/X-Trail стал ещё более семейным автомобилем, чем прежде, а также обзавёлся таким списком электронных помощников, что перечислять их все можно до момента начала продаж кроссовера.

Из фишек стоит отметить открывающиеся почти на 90 градусов задние двери, обеспечивающие крайне удобную посадку пассажиров и загрузку вещей, эксклюзивные выдвигающиеся шторки для защиты от солнечных лучей, функцию регулировки климата на заднем ряду независимо от водителя, один из самых больших в классе проекционных дисплеев.

Новый Nissan X-Trail получил последнюю версию комплекса ProPilot, который умеет подстраивать скорость движения в зависимости от дорожной ситуации, информация о которой поступает по GPS-каналу, а также самостоятельно притормаживать при выезде на автостраду и мониторить дорожные знаки. Кроссовер в стандартной комплектации оснащается Nissan Safety Shield 360: он смотрит за "мёртвыми" зонами, автоматически тормозит перед препятствием и пешеходами, предупреждает о незакрытых дверях, в том числе сзади, следит за рядностью движения и автомобилями, движущимися в поперечном направлении и многое другое.

Фото: Пресс-служба Nissan.

X-Trail "2021 оснащён новым электроусилителем рулевого управления с более коротким передаточным числом, пересмотренной подвеской, количество точек крепления которой увеличилось до шести, и другой задней многорычажкой.

Nissan Rogue/X-Trail доступен как с передним, так и с полным приводом. В компании отметили, что алгоритмы работы трансмиссии были пересмотрены: для версий 4х2 имеется три режима ("Спорт", "Стандарт" и "Эко"), для 4х4 модификаций режимов пять (плюс "Бездорожье" и "Снег"). Также кроссовер получил усовершенствованное электрогидравлическое сцепление, позволяющее точнее распределять крутящий момент.

Двигатель - рядная "четвёрка" 2.5 литра мощностью 186 л.с. (+11 л.с.). Крутящий момент вырос незначительно - на 8 Нм - и составляет 245 Нм. В паре с двигателем работает бесступенчатый вариатор.

В продаже в США Nissan Rogue появится осенью 2020 года. Вероятно, модель для рынков других стран будет представлена в начале 2021 года.