Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 июня 2020 года № 79 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 22 июня 2020 года, постановляю:

1. Продлить до 30 июня 2020 года включительно действие:

1.1. Режима обязательной самоизоляции граждан.

1.2. Подпунктов 5.2, 5.3 пункта 5, пунктов 9, 21, 24 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной

COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить проведение единого государственного экзамена в 2020 году с соблюдением Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (исх. № 02/9060-2020-24 от 12 мая 2020 года).

3. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

3.1. В пункте 25:

3.1.1.Абзац первый после слов "и коллективной защиты" дополнить словами ", а также для обеспечения указанными средствами Избирательной комиссии автономного округа при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

3.1.2. Подпункт 25.2 изложить в следующей редакции:

"25.2. Аппарату Губернатора автономного округа осуществлять закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании потребности, сформированной:

Департаментом промышленности автономного округа для органов государственной власти автономного округа (организаций), за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства автономного округа;

Избирательной комиссией автономного округа, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации.".

3.1.3. Подпункт 25.5 после слов "Департаментом промышленности автономного округа" дополнить словами ", Избирательной комиссией автономного округа".

3.2. Абзац третий приложения 4 изложить в следующей редакции:

"следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), передвижения по территории муниципальных образований автономного округа, непосредственно связанного с осуществлением указанной деятельности, в том числе для осуществления мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и участием в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, мероприятий, связанных с проведением единого государственного экзамена;".

4. Внести в пункт 1 постановления Губернатора автономного округа от 22 мая 2020 года № 62 "О мерах, сопровождающих въезд в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" изменение, заменив в подпункте 1.1 слова "не позднее" словами "не ранее".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







