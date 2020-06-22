Jaguar может выпустить компактный хэтч для молодежи

Jaguar рассматривает создание хэтчбека гольф-класса, который бы привлёк внимание женской и молодёжной аудитории. Одна новая модель будет стоить жизни двух старых - из линейки бренда могут исчезнуть седаны XE и XF.

Джулиан Томпсон, руководитель проекта по развитию Jaguar, сообщил в интервью Autocar, что длина новинки будет примерно 4.5 метра, а дизайн - менее агрессивным и "классическим", чем это предлагают производители премиальных авто из Германии.

Одна из проблем - платформа для создания компактного хэтчбека. Да, в арсенале Jaguar Land Rover есть модульная архитектура MLA, на которой создаётся в том числе электрический седан Jaguar XJ, но вопрос в том, пригодна ли она для малогабаритных машин. Если нет, то тогда британскому автопроизводителю придётся искать партнёра. В списке потенциальных соратников: BMW с переднеприводной платформой UKL с поперечным расположением мотора. Напомним, что с 2019 года BMW и Jaguar Land Rover начали сотрудничество в области электрификации автомобилей следующего поколения.

Если новая модель будет выпущена, то с её помощью компания может прочнее освоиться в Европе и продавать до 800 тысяч машин только в Старом Свете.

Что касается будущего Jaguar XE и XF, то их будущее предопределено: вкладываться в новое поколение автомобилей сегмента, стремительно теряющего популярность, компания вряд ли будет. Тем более на фоне коронакризиса.