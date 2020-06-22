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22.06.2020 14:28
Рубрика: Легковые авто

Китайский клон "Гелика" стал больше похож на оригинал и получил V6

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Beijing BJ80, который по праву называют нелицензионной копией "Гелендвагена", получил порцию обновлений, самые важные из которых: цифровая приборка и мощный двигатель.

Фото: iStock
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Beijing BJ80 в топовой версии можно будет заказать с бензиновый V6 турбо мощностью 280 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Есть версия, что китайцы взяли за основу фордовский EcoBoost, но эти слухи документально не подтверждены. В пару "шестёрке" отрядили 8-диапазонную автоматическую трансмиссию. Также внедорожник получил другую раздаточную коробку передач и блокировку заднего межколёсного дифференциала.

Фото: www.autohome.com.cn

Если говорить про внешность, то китайский внедорожник с V6 можно отличить по 20-дюймовым колёсам на низкопрофильной резине. К слову, новый силовой агрегат уменьшил дорожный просвет модели на 20 мм.

Фото: iStock
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Салон топ-версии китайского "Гелика" обзавёлся пересмотренным центральным тоннелем с джойстиком трансмиссии и цифровой приборной панелью диагональю 10.25 дюйма с несколькими режимами отображения информации.

Продажи новинки в Китае должны начаться уже этим летом, цены на автомобиль пока не объявлены.

Ранее "РГ" рассказывала о Beijing BJ90, который создан на базе Mercedes-Benz GL.

Фото: www.autohome.com.cn