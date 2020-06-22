Указ губернатора Красноярского края от 22 июня 2020 года № 163-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территориях города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, статьей 7.1 Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2020 № 9, от 18.06.2020 № 45, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территориях города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

слова "решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2020 № 9" заменить словами "решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2020 № 9, от 18.06.2020 № 45,";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории муниципальных образований Красноярского края: город Красноярск, город Дивногорск, город Сосновоборск, ЗАТО город Железногорск, поселок Березовка Березовского района, Бархатовский сельсовет Березовского района, Есаульский сельсовет Березовского района, Зыковский сельсовет Березовского района, Еловский сельсовет Емельяновского района, Мининский сельсовет Емельяновского района, Солонцовский сельсовет Емельяновского района, Элитовский сельсовет Емельяновского района, а также на территории деревни Кубеково Частоостровского сельсовета Емельяновского района и поселка Сухая Балка Шуваевского сельсовета Емельяновского района (далее - территория с особым режимом) дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные настоящим указом.";

пункты 2, 4, 6 признать утратившими силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что въезд (выезд) граждан и проезд автотранспортных средств, прибывающих на территорию (убывающих с территории) с особым режимом, осуществляется через специально оборудованный контрольный пункт (пост), работающий в круглосуточном режиме, при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации гражданина по месту жительства (месту пребывания), или документа, удостоверяющего личность гражданина, и документов, подтверждающих место жительства (место пребывания, фактического проживания) гражданина.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При выезде с территории (въезде на территорию) с особым режимом граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При определении медицинским работником у гражданина, имеющего регистрацию по месту жительства (месту пребывания) или фактически проживающего на территории с особым режимом, температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков респираторного заболевания такой гражданин не допускается к выезду с территории с особым режимом и ему предлагается самостоятельно обратиться в установленном порядке в медицинскую организацию по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) для оказания первичной медико-санитарной помощи.

При определении медицинским работником у гражданина, не имеющего регистрацию по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающего на территории с особым режимом, температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков респираторного заболевания такой гражданин не допускается к въезду на территорию с особым режимом и ему предлагается самостоятельно обратиться в установленном порядке в медицинскую организацию по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В случае если медицинским работником установлено, что гражданин находится в состоянии, требующем срочного медицинского вмешательства, то медицинским работником осуществляется вызов автомобиля для оказания скорой медицинской помощи такому гражданину.

Действие настоящего пункта не распространяется на:

граждан, прибывающих на территорию (убывающих с территории) с особым режимом специальным автотранспортом, включая автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, транспортные средства аварийно-спасательных служб и полиции;

граждан, прибывающих на территорию (убывающих с территории) с особым режимом в случае осуществления в организации (у работодателя) одного из видов деятельности, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

граждан, прибывающих на территорию (убывающих с территории) с особым режимом в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7.1 Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".";

в подпункте 1 пункта 9:

слова "запретов и" исключить.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







