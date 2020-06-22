В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

Волин напомнил, что решение о блокировке Telegram было принято судом. Министерство никогда не предпринимало попыток блокировать мессенджер и не выступало с подобными инициативами.

Кроме того, Telegram был заблокирован "технически", и запрета на его использование в России никогда не было, напомнил замминистра. Поэтому ресурсом продолжали пользоваться, в том числе, органы власти. Так, например, Минкомсвязь именно там организовала официальные группы для россиян, оставшихся за рубежом в период пандемии, и по президентским выплатам на детей.

Решение о разблокировке Telegram Роскомнадзор озвучил 18 июня.