В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

Техническая невозможность заблокировать Telegram стала одной из причин отказа от его блокировки, рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, выступая на онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог - 2020" клуба "Валдай". Второй причиной стала готовность представителей мессенджера активно сотрудничать в борьбе с терроризмом.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Волин напомнил, что решение о блокировке Telegram было принято судом. Министерство никогда не предпринимало попыток блокировать мессенджер и не выступало с подобными инициативами.
Кроме того, Telegram был заблокирован "технически", и запрета на его использование в России никогда не было, напомнил замминистра. Поэтому ресурсом продолжали пользоваться, в том числе, органы власти. Так, например, Минкомсвязь именно там организовала официальные группы для россиян, оставшихся за рубежом в период пандемии, и по президентским выплатам на детей.
Решение о разблокировке Telegram Роскомнадзор озвучил 18 июня.