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22.06.2020 15:13
Рубрика: Российский автопром

Найден "Запорожец" с рекордно низким пробегом

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал о "Запорожце" с рекордно малым пробегом в 17 километров. Очередная "капсула времени" простояла 25 лет в гараже без движения.

ЗАЗ-968М финального, 1994 года производства, пребывает в отличном состоянии. На поверхности автомобиля наблюдается толстый слой грязи. Белый экземпляр "обут" в родную резину с колпаками, его кузов не имеет очагов коррозии и каких-либо повреждений.

В подкапотном пространстве и в багажном отделении до сих пор сохранился заводской консервант. Арки и днище обработаны антикоррозийной мастикой. Салон "Запорожца" находится в идеальном и комплектном виде.

Фото: iStock
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Гаражная находка оснащается четырёхтактным карбюраторным двигателем МеЗМ 968Н объёмом 1,2 литра и мощностью 40 л.с. Мотор агрегатируется с четырёхступенчатой механической коробкой передач. Машина весом 840 кг разгоняется от 0 до 100 км/ч за 32 секунды. К слову, среди ЗАЗ-968М были мелкосерийные модификации, в которых мощность силового агрегата достигала 45 л.с. и 50 л.с.

Заднеприводная "малолитражка" Запорожского автомобильного завода производилась с 1971 года. В 1974 году с конвейера сходил улучшенный ЗАЗ с индексом -968А. Модернизированная версия "девятьсот шестьдесят восьмого" с приставкой "М" выпускалась в период с 1979 по 1994 годы. Значительная доля "Запорожцев" изготавливалась в специальных исполнениях для инвалидов.

Ранее "Российская газета" сообщала о том, что ЗАЗ-968М 1986 года выпуска с пробегом в 483 километра продают за 500 000 рублей.

Фото: скриншот с youtube.com
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