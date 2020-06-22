Новое поколение кроссовера Mokka откроет Opel заново

Opel опубликовала видео, в котором директор компании Майкл Лошеллер поделился своими впечатлениями о новом поколении Mokka. Его краткое резюме по машине: "Электрический. Современный. Впечатляющий".

Новый Opel Mokka создан на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), которая, напомним, лежит в основе Peugeot 2008 и ряде других моделей PSA Group. Платформа позволяет устанавливать не только двигатели внутреннего сгорания, но и электрические силовые агрегаты. Однако CMP не предполагает установку системы полного привода.

Ранее сообщалось, что модель весит на 120 кг меньше по сравнению с предшественником, а жёсткость кузова выросла на 30%.

Но новый Mokka будет совершеннее не только в плане техники, но и в плане дизайну. За основу взята концепция детоксикации - отсечения всего лишнего: простые линии, образующие лаконичные формы, минимум физических органов управления и элементов декора.

В частности, на опубликованном видео демонстрируется ряд особенностей дизайнерской концепции, в числе которых стилистический элемент Opel Vizor: решётка радиатора с подсвечиваемым логотипом и головная оптика представляют собой единую панель. Также на тизерном видео мелькают задние фонари, обновлённый шильдик модели на крышке багажника и колёсные диски.

"Вот уже три года я вношу свой вклад в развитие бренда Opel. В течение этого времени наша команда с огромным энтузиазмом работала над новым Mokka. Можно сказать, что с новым поколением Mokka мы открыли Opel заново. Я с нетерпением жду тот день, когда наша новинка появится на улицах", - заявил Лошеллер.

Производство нового Opel Mokka начнётся в 4 квартале, в продажу автомобиль поступит в начале 2021 года. Относительно появления модели на российском рынке конкретики пока нет.