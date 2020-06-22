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22.06.2020 19:40
Рубрика: ПДД

Правительство установит требования к камерам фиксации нарушений ПДД

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон "Об обеспечении единства измерений". Инициатива предполагает, что правительство страны будет устанавливать единые обязательные метрологические требования, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Речь идет о так называемой поверке приборов. В том числе требования будут установлены к камерам автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"В рамках "регуляторной гильотины" планируется, что вместо множества ведомственных нормативных правовых актов в данной сфере будет создан единый перечень правительства РФ. Исключение из этого перечня составят только деятельность по обеспечению единства измерений в сфере обороны и безопасности, использования атомной энергии, а также защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Иными словами, в силовых структурах, МЧС и системе атомной энергетики останется свое регулирование", - пояснил по итогам заседания Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что особую важность приобретают измерения в сфере безопасности дорожного движения.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Предполагается, что в перечень, утверждаемый правительством, будут включаться также измерения, которые выполняются при обеспечении безопасности дорожного движения. Это значит, что правительство будет устанавливать в том числе требования к камерам автоматической фиксации нарушений. Точность работы подобных камер крайне важна, чтобы исключить неправомерное привлечение к ответственности водителей, не нарушавших правила", - комментирует Владимир Груздев.

Кроме того, председатель правления АЮР отметил, что подготовленный Министерством юстиции России проект Процессуального КоАП предусматривает процедуру реабилитации лица, несправедливо привлеченного к административной ответственности. Это означает, что водитель, оштрафованный из-за ошибочной работы камеры, сможет претендовать на возмещение в том числе морального вреда.

Напомним также, что ранее Минюст сообщал о планах ввести жесткие требования к камерам автоматической фиксации нарушений ПДД в рамках разработки нового КоАП и Процессуального КоАП.

"В законопроект включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства", - сообщили в Минюсте.
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Они "должны работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека, быть размещенными в установленном порядке и фиксировать в зоне своего обзора все нарушения для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора", пояснили в ведомстве.

В проекте КоАП закрепляется положение, которое наделяет правительство РФ полномочием утверждать единые требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, их размещению и применению, обозначению на дорогах, порядку обработки и хранения получаемой информации, а также к результатам фото- и видеофиксации правонарушений. В Минюсте отметили, что эти изменения повысят точность и достоверность фиксации административных правонарушений и сведут к минимуму необоснованное назначение административных штрафов. Рассмотренные же сейчас поправки в закон "Об обеспечении единства измерений" направлены на установление системы точной технической настройки камер.

#ПДД