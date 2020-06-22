Концерты "Шляпников" и Zivert на Live & Drive зрители увидят из своих авто

В Москве появится новый летний музыкальный фестиваль Live & Drive. Большая сцена будет построена на парковке южного ядра Дворца спорта "Лужники". А концерты будут проходить дважды в неделю - по пятницам и субботам. Но для того, чтобы их увидеть, зрителям придется выполнить одно особенное условие.

Запрет на проведение массовых мероприятий в столице действует по-прежнему. Поэтому организаторы летних open air и стадионных шоу стали активно придумывать, что предложить многочисленным поклонникам музыки взамен. И утвердили эту идею: артисты и группы будут петь, как в старые добрые времена, - живьем со сцены. А зрители станут смотреть их программы из своих автомобилей - с учетом нынешних требований соблюдения социальной дистанции в два метра.

Первый концерт Live & Drive состоится 3 июля. С сольной программой выступит певица Zivert (она же Юлия Зиверт) - недавняя претендентка на поездку на "Евровидения" и исполнительница таких стильных и жарких хитов, как Life, "Зеленые волны", "Сияй".

Ну а на следующий день на сцене постараются разместиться все "Шляпники" - азартная, заводная и осень сценичная группа из Санкт-Петербурга, которую очень ждали и на "Нашествии", и на "Дикой мяте". Теперь ее можно будет послушать и увидеть в "Лужниках".

Собственно, этот фестиваль и был создан его организаторами - концертными агентствами TCI, SAV Entertainment и "Русский Шоу-Центр" - как вынужденная альтернатива несостоявшимся летним open air.

Группа "Шляпники". Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Впрочем, еще только предстоит понять, комфортно ли зрителям будет слушать музыку в таких условиях: сидя в своих автомобилях и наблюдая концерт оттуда (выходить запрещено)?! Звук при этом можно слушать со сцены, хотя его трансляция будет идти для зрителей и через динамики автомобильных FM-радиоприемников.

Кстати, организаторы обещают, что такие концерты будут идти еженедельно все лето - с 3 июля по 29 августа. Список их участников пока уточняется.

Между тем

Автомобильные open air становятся новым трендом сезона. Чуть ранее объявил о своих амбициях первый такой музыкальный фестиваль в Яхроме - Drive Live. Там участниками были выбраны Гарик Сукачев и Григорий Лепс.