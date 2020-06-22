СК: Следствие по делу о стрельбе на Ленинском продолжится

Появились новости об уголовном деле о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве. Оба сотрудника полиции идут на поправку, хотя о выздоровлении говорить еще рано. В полицейском ведомстве готовят документы на представление их к государственным наградам.

После того, как стало известно, что в больнице умер мужчина, обстрелявший полицейских, у многих появился вопрос - так что теперь, громкое уголовное дело закроют за смертью фигуранта? И что же получается? Есть пострадавшие при исполнении служебных обязанностей полицейские, а наказывать некого?

Вот что по этому поводу разъяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Никто это уголовное дело не закрывает. Оно расследуется, как положено. По закону это уголовное дело может даже при умершем фигуранте дойти до суда. Кроме собственно стрелявшего в этом деле осталась масса вопросов, на которые следствию еще предстоит дать ответ. Кто помог молодому человеку достать оружие? Сам ли он пришел к тому, что можно поднять руку на стражей порядка или с ним кто-то "поработал"? Откуда у него дома оказалась литература определенного свойства, которую не купить в книжном магазине?

На эти и многочисленные подобные вопросы и предстоит ответить столичному следствию.

Напомним, 15 июня произошла перестрелка недалеко от дома № 156 по Ленинскому проспекту. Сотрудники ГИБДД остановили такси из-за нарушения правил дорожного движения. В это время проходящий мимо мужчина открыл по ним огонь. Во время стрельбы оба сотрудника ГИБДД были ранены. Но они смогли задержать вооруженного молодого человека, вызвать скорую помощь себе и ему. В тяжелом состоянии их госпитализировали.