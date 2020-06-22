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22.06.2020 18:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже открылся онлайн-театр

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Экспресс-спектакли по современным пьесам и текстам на острые социальные темы будут выкладывать в Сеть в рамках нового проекта Smart. Команда частного Никитинского театра задумала его еще до пандемии COVID-19, но запрет на офлайн-мероприятия заставил быстро доработать концепцию. Первые видео уже доступны для просмотра, а о будущих премьерах зрителям напомнит чат-бот.
Фото со спектакля "Путаница". Фото: Татьяна Солошенко / Никитинский театр Фото со спектакля "Путаница". Фото: Татьяна Солошенко / Никитинский театр
Фото со спектакля "Путаница". Фото: Татьяна Солошенко / Никитинский театр

За время самоизоляции театры России пробовали делиться записями старых спектаклей, создавали концертные номера и даже "разговорные" постановки в Zoom. Бесплатные показы позволяли поддерживать со зрителем какой-никакой контакт.

Воронежцы решили, что пора предложить публике самостоятельный интернет-продукт, который после снятия "антивирусных" ограничений получит развитие и сможет приносить небольшой доход. Smart станет местом пробы новых форм.

Фото: Предоставлено социальным театром Омск
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- В современной драматургии много классных текстов, но как их ставить, непонятно. Если разыгрывать их с костюмами и в декорациях, то у зрителя может возникнуть странное впечатление: персонажи и так рассказывают все, что они делают, зачем это еще и изображать, - отметил худрук Никитинского театра Борис Алексеев. - До пандемии мы много рассуждали о подходящем формате для таких вещей, о том, может ли театр существовать не только на сцене, но и онлайн… То думали, что да, может, то - что не может. И продолжаем сомневаться. Smart - это не конечный ответ, но попытка поэкспериментировать с актуальными текстами максимально просто и легко.

Старт проекту должны были дать в конце сентября - отыграв премьеру на сцене Никитинского в ДК имени Карла Маркса. Показы онлайн предполагались в перспективе. Из-за пандемии все случилось наоборот. Спектакли "Сказка в тапках" (0+) по сценарию Бориса Алексеева и "Путаница" (18+) по пьесе Алексея Макейчика уже в Сети. На очереди - "Точки на временной оси" по пьесе Дмитрия Богославского. Ну а позже дело дойдет и до оффлайн-активностей.

- Площадкой могут стать кафе, галереи, открытые пространства… Например, мы хотим сделать перформативную лекцию об истории искусств и приходить с ней в школы. В рамках Smart возможен и научный театр, и свидетельский, и театр, который осваивает технологии дополненной реальности, и сторителлинг, - рассказал Борис Алексеев. - Мы готовы сотрудничать с самыми разными институциями: допустим, сделать проект по заказу определенной площадки или по той теме, которая волнует наших партнеров.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В отличие от стационарного Никитинского - с репертуаром, распланированным на два сезона вперед, - у Smart-театра не будет постоянной труппы. Предложить идею спектакля, необычную форму и даже себя в качестве участника может любой.

- Я понимаю, что мне начнут, возможно, писать специфические люди, какие-нибудь любители мистики… Но нет, ужасов в этом проекте не будет, - заверил Алексеев. - Визуально спектакли могут напомнить формат конференции TED: узнаваемый фон, несколько "спикеров" и актуальная тема.

Концепция зашифрована в названии. Smart можно читать как английское "умный, находчивый, элегантный, модный, быстрый, энергичный" - у слова множество значений, и все они, по мнению авторов проекта, применимы к театру. "Глагол to smart значит "вызывать жгучую боль". Что, как не это, делает театр?.." - рассуждает худрук Никитинского. Кроме того, SMART - расхожая аббревиатура, которая описывает правильно поставленную цель. Основные параметры нового театрального проекта она тоже раскрывает.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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- Specific - "конкретный": спектакль может быстро возникнуть в любом месте, будь то кафе или офис. Из неизменного - объемные буквы, вращающиеся белые стулья для спикеров и круглый зеленый половик. Measurable - "измеримый": в каждой постановке будет не более пяти артистов и до ста зрителей (в офлайн-пространстве). Achievable - "достижимый": мы подразумеваем возможность ошибки, это не стационарный театр, где вы потратили огромные деньги на костюмы и декорации и не имеете права провалиться. Для зрителей зафиксирована доступная цена: 250 рублей за видеоверсию, 350 - за просмотр в зале. Совсем необычные вещи могут быть и дешевле (либо мы предусмотрим вход за донаты). Relevant - "актуальный": берем пьесы, написанные не более трех лет назад, либо тексты, сочиненные специально для спектакля на острую тему. Работаем по принципу "утром в газете, вечером в куплете", оставаясь театром. Time-bounded - "ограниченный по времени": спектакли будут длиться около часа, - пояснил Борис Алексеев.

Фото: iStock
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Узнавать о спектаклях и покупать билеты можно на сайте проекта либо с помощью бота в Telegram. Зритель получит постоянную ссылку на видео, которое можно будет посмотреть самому или с друзьями с любого "умного" устройства - сколько угодно раз, в комфортном режиме. К примеру, детский спектакль "Сказка в тапках" уже шел на сцене Никитинского, но онлайн-версия адаптирована для игры с ребенком дома.

- После покупки билета в Telegram вам приходит приветственное видео, где рассказано, что нужно приготовить. Спектакль построен на игре с фишками и кубиками, вы кликаете на ту грань, которая выпала, и таким образом выбираете, в какой последовательности будут идти эпизоды. Видео можно ставить на паузу и перематывать, - объяснил Алексеев. - Не бойтесь нашего бота, он не навязчивый!

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