В горах Крыма две иномарки унесло течением реки

Крымские спасатели пришли на помощь пассажиру и водителям двух автомобилей, унесенных бурным течением реки в районе села Перевального. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в Крыму. ЧП произошло накануне вечером в Симферопольском районе.

Nissan Pathfinder и Subaru попытались пересечь бурлящий поток реки, разлившейся после прошедшего в горах ливня. Однако течение оказалось настолько сильным, что обе машины понесло вниз. Вызванные спасатели пришли на помощь оказавшимся в ловушке автомобилистам. Трех человек и машины вытащили из потока, от медицинской помощи люди отказались.

Крым остается в зоне воздействия мощного грозового фронта. На протяжении последних двух недель в разных местах полуострова идут дожди, местами переходящие в ливни. В горах даже небольшие речки порой превращаются в непреодолимое препятствие и могут нести угрозу жизни. На минувшей неделе разлившаяся река унесла строительный вагончик, в котором в это время спал человек. Только по счастливой случайности происшествие обошлось без жертв. Спасатели Крыма призывают жителей и гостей республики быть острожными, тем более что на этой неделе дожди не покинут полуостров.