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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Крыма две иномарки унесло течением реки

Текст: Сергей Винник
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Крымские спасатели пришли на помощь пассажиру и водителям двух автомобилей, унесенных бурным течением реки в районе села Перевального. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в Крыму. ЧП произошло накануне вечером в Симферопольском районе.

Фото: Страница more.kryma в Инстаграм
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Nissan Pathfinder и Subaru попытались пересечь бурлящий поток реки, разлившейся после прошедшего в горах ливня. Однако течение оказалось настолько сильным, что обе машины понесло вниз. Вызванные спасатели пришли на помощь оказавшимся в ловушке автомобилистам. Трех человек и машины вытащили из потока, от медицинской помощи люди отказались.

Крым остается в зоне воздействия мощного грозового фронта. На протяжении последних двух недель в разных местах полуострова идут дожди, местами переходящие в ливни. В горах даже небольшие речки порой превращаются в непреодолимое препятствие и могут нести угрозу жизни. На минувшей неделе разлившаяся река унесла строительный вагончик, в котором в это время спал человек. Только по счастливой случайности происшествие обошлось без жертв. Спасатели Крыма призывают жителей и гостей республики быть острожными, тем более что на этой неделе дожди не покинут полуостров.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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