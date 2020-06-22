Рекордное число заболевших коронавирусом зафиксировала ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный прирост зараженных новым типом коронавируса - 183 тысячи человек за сутки. Всего в мире уже зафиксировано 8,7 миллиона заражений COVID-19, говорится в опубликованном отчете международной организации.

"Наибольшее количество новых случаев приходится на Северную и Южную Америку. В Бразилии - 55 тысяч инфицированных, в США - 37, в Индии - 15 тысяч человек", - со ссылкой на документ пишет "Коммерсант".

Прошлый максимальный прирост ВОЗ зафиксировала 18 июня. Тогда коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 181 тысячи человек. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о "вступлении в новую фазу распространения коронавируса".