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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп заявлял о готовности вывести все военные базы из Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Президент США Дональд Трамп в июле прошлого года дал указание сообщить Японии о готовности вывести все американские базы с территории островного государства, если Токио не будет ежегодно выделять по восемь миллиардов долларов на содержание военных объектов. Такие инструкции в июле 2019 года, перед поездкой в Японию, получил на тот момент помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Трамп уверен в необходимости наказания Болтона за публикацию мемуаров

Хозяин Белого дома напутствовал представителя своей администрации придерживаться данной позиции на переговорах с японской стороной, передает агентство Киодо со ссылкой на книгу Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". По заверениям Трампа, сумма в восемь миллиардов долларов в четыре раза превышает траты Токио на американские военные базы.

Напомним, что в широкую продажу мемуары Джона Болтона должны поступить 23 июня. Команда действующего президента США настаивала на необходимости проверить книгу на предмет наличия секретной информации и просила об отсрочке ее выхода в печать. Тем не менее суд отклонил соответствующее ходатайство минюста США.

В своих воспоминаниях Джон Болтон рассказывает о периоде работы в администрации Белого дома, раскрывает логику принятия некоторых решений Дональдом Трампом, а также дает весьма нелестные оценки деятельности хозяина Белого дома на посту американского руководителя.

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