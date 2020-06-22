В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

По данным Росстата, к началу июня с конца прошлого года рост средних розничных цен на бензин составил для марки АИ-92 - 0,3%, а АИ-95 - 0,2%. К 15 июня соотношение изменилось, 0,6% и 0,5%, соответственно.

Если подтвердится статистика Thomson Reuters Kortes, это будет означать, что в июне темпы роста розничных цен на АЗС выросли в несколько раз, а их увеличение за последнюю неделю сопоставимо с ростом за пять с половиной месяцев этого года.

Ранее 17-18 июня биржевые цены на бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднимались до 57,3 тысячи рублей за тонну, побив рекорд двухлетней давности, когда в 2018 году случилось два бензиновых кризиса, весной и осенью.

Чтобы избежать повторения с начала 2019 года в России работает демпферный механизм, возмещающий потери нефтянкам от сдерживания цен на автомобильное топливо в рознице в период высоких цен на нефть, и наоборот, изымающий их дополнительные доходы в бюджет в период низких цен на нефть. Кроме того, с осени 2018 года розничные цены на бензин и дизельное топливо находятся на жестком контроле у правительства.

В официальном заявлении Минэнерго по поводу увеличения цен на топливо на бирже было сказано, что наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проверит причины рекордного роста стоимости на бирже бензина марки АИ-95, не исключив возможности сговора некоторых игроков рынка.