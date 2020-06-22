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22.06.2020 06:24
Рубрика: Экономика

В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Четыре вместо пяти рабочих дней ожидают россиян на этой неделе. На среду, 24 июня, перенесен Парад Победы, а сам день объявлен в стране выходным, напомнили в Роструде.

Фото: Сергей Николаев
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"Согласно подписанному указу, предстоящая среда будет нерабочим днем с сохранением зарплаты. При этом продолжительность рабочего времени 23-го июня останется прежней, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве состоится 24 июня. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли из-за эпидемиологической обстановки. В предстоящих торжествах примут участие свыше 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины, а также 75 самолетов и вертолетов.

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