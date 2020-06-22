Вильфанд: Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиянам не нужно опасаться повторения заморозков в июле. Ранее синоптики прогнозировали на выходные дни ночные заморозки в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях.

По словам Вильфанда, эта необычная ситуация с заморозками завершается, так как становится больше солнца, а температура повышается. Однако аномалия остается: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4-6 градусов. Но заморозков здесь не будет, так как почва достаточно прогрета. "Ведь, чтобы были заморозки, воздуху придется охладить и почву, что практически невозможно", - цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что на севере азиатской части страны установится аномально теплая погода. Отмечалось, что аномалии температуры будут до 16 градусов на севере Якутии, до восьми градусов на Чукотке и севере Красноярского края.