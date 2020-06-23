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23.06.2020,  
14:54
Текст:  Алексей Брусилов

Боевой гибрид: БРДМ-2 скрестили с БМП-1 в Йемене

В Йемене замечена необычная местная версия известной советской бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.
Фото: youtube.com
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Вместо привычной башни с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ на нее смонтировали боевое отделение от БМП-1 с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и спаренным пулеметом Калашникова.

В результате получился настоящий легкий колесный танк, способный бороться как с бронетехникой, так и с живой силой противника. Судя по фото, у "бардака" демонтировали четыре дополнительных выдвигаемых колеса и, возможно, заменили старый бензиновый двигатель ГАЗ-41 на дизельный.

Пока неизвестно, в каких масштабах была произведена модернизация, не исключено, что изготовлена лишь небольшая партия. Можно вспомнить, как в Йемене дорабатывались полученные из Советского Союза БТР-152 или американские гусеничные М113.

Что же касается боевого отделения от боевой машины пехоты первого поколения, то попытки ее установки на колесную технику предпринимались еще в СССР. Например, на созданный в 1971 году советский ГАЗ-50 (8х8).

Впоследствии башню с 73-мм "Громом" можно было увидеть на иранских и кубинских БТР-60ПБ, суданских БТР-70, иракских БТР-80.

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Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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