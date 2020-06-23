Два бюджетных кроссовера ушли с российского рынка

Haval завершил продажи в России двух кроссоверов с полным приводом - H6 и H2. На днях информация об этих моделях исчезла с русскоязычного сайта представительства бренда.

Слухи о том, что эти автомобили скоро покинут наш рынок, ходили уже весной. Официально информации об этом нет до сих пор, хотя в недавнем интервью "РГ" исполнительный директор российского офиса бренда Жером Сего напомнил, что обе модели не были локализованы для производства в Тульской области и импортировались из Китая, и "каждый продукт имеет свой жизненный цикл".

- Haval работает над продуктовой стратегией, чтобы предложить клиентам лучшие в своем классе кроссоверы, - сказал топ-менеджер.

На вопрос, почему в компании решили не привозить обновленные H2 и H6, Жером Сего ответил: "Мы не комментируем будущую продуктовую стратегию, но я могу подтвердить, что мы работаем над тем, чтобы ответить на существующие запросы клиентов. Это означает, что в перспективе Haval будет охватывать все сегменты кроссоверов и внедорожников".

Отметим, что не только в Китае, но и в соседних странах продаются обновленные H2 и H6. Последний - вообще самый популярный SUV из Поднебесной, не первый год входит в мировой топ-10.

Фото: Пресс-служба Haval.

Напомним, в России оба кроссовера оснащались 150-сильным турбомотором объемом 1,5 литра в сочетании с "механикой" или "автоматом" и передним или полным приводом. В последнее время Haval H2 стоил от 1 128 000 до 1 301 000 рублей, H6 - от 1 188 000 до 1 342 000 рублей в зависимости от оснащения. По официальной статистике, "шестерка" разошлась у нас тиражом более 10 тысяч единиц, "двойка" - около 2000.

Сейчас компания предлагает в России четыре локализованные модели - кроссоверы F7 и F7x и внедорожники H5 и H9.