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Рубрика: Экономика

"Единая Россия": Богатые не начнут прятать доходы из-за роста НДФЛ для них

Текст: Татьяна Замахина

Решение президента РФ повысить НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год с 13 до 15% не побудит богатых прятать доходы, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Напомним, что о такой мере Владимир Путин объявил в обращении к россиянам. Собранные средства будут направлены на лечение детей с редкими орфанными заболеваниями.

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- Предложено очень удачное решение: ненамного повышается налог для богатых людей, тех, кто получает почти полмиллиона в месяц, - отметил Андрей Исаев, которого цитирует пресс-служба ЕР.

Самым главным он назвал то, что эти деньги целевым образом пойдут на решение социальной проблемы.

По оценке Андрея Исаева, не платить налоги будет "не только преступно, но и аморально". Ведь к депутатам обращаются родители тяжело больных детей, которым требуется срочное лечение.

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- Этих детей не так много - их несколько тысяч на всю страну, но это реальный шанс, - подчеркнул парламентарий. - Решение, во-первых, справедливое. Во-вторых, эффективное, потому что такое повышение налога не назовем катастрофическим. Оно не побудит богатых прятать доходы.

Андрей Исаев считает, что результаты этого решения - тысячи спасенных детских жизней - станут видны уже в следующем году.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Партии "Единая Россия" НДФЛ и налоговые декларации

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