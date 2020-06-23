"Единая Россия": Богатые не начнут прятать доходы из-за роста НДФЛ для них

Решение президента РФ повысить НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год с 13 до 15% не побудит богатых прятать доходы, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Напомним, что о такой мере Владимир Путин объявил в обращении к россиянам. Собранные средства будут направлены на лечение детей с редкими орфанными заболеваниями.

- Предложено очень удачное решение: ненамного повышается налог для богатых людей, тех, кто получает почти полмиллиона в месяц, - отметил Андрей Исаев, которого цитирует пресс-служба ЕР.

Самым главным он назвал то, что эти деньги целевым образом пойдут на решение социальной проблемы.

По оценке Андрея Исаева, не платить налоги будет "не только преступно, но и аморально". Ведь к депутатам обращаются родители тяжело больных детей, которым требуется срочное лечение.

- Этих детей не так много - их несколько тысяч на всю страну, но это реальный шанс, - подчеркнул парламентарий. - Решение, во-первых, справедливое. Во-вторых, эффективное, потому что такое повышение налога не назовем катастрофическим. Оно не побудит богатых прятать доходы.

Андрей Исаев считает, что результаты этого решения - тысячи спасенных детских жизней - станут видны уже в следующем году.