Элгорт рассказал о связи с обвинившей его в изнасиловании девушкой

26-летний американский актер Энсел Элгорт, звезда "Дивергента", "Малыша на драйве" и "Щегла", подтвердил, что у него действительно был секс с обвинившей его в изнасиловании девушкой. Но вот только изнасилованием это не было - всё состоялось по обоюдному согласию.

Напомним. На днях некая Габби обрушилась на артиста в социальных сетях, утверждая, что Элгорт надругался над ней, когда предполагаемой жертве было семнадцать. Кроме того, Энсел пытался принудить ее и к групповому сексу.

В качестве доказательства девушка приложила фото, на котором она - вместе со своим предполагаемым насильником.

После некоторой паузы Элгорт отреагировал на обвинения через Instagram. Отметив: он действительно имел очень короткие отношения с Габби. И ни о каком принуждении к сексу речь в них не шла. Поэтому он в шоке от всего того, что пишут об этом случае в Сети.

"Вряд ли я во всей полноте смогу понять, что испытывает Габби, но то, о чем она рассказала - неправда, никакого насилия никогда не было. А правда в том, что в 2014 году в Нью-Йорке, когда мне было двадцать, у нас с Габби был короткий и полностью согласованный роман", - пишет актер.

Поясняя, что расстались они не очень хорошо, так как - следует из контекста - Элгорт девушку просто бросил, перестал отвечать на ее сообщения и, в целом, повел себя довольно жестокосердно и недостойно.

За что он теперь запоздало просит прощения, признавая, что это его не оправдывает, конечно - не стоило вести себя столь "не по-взрослому". Актеру стыдно за такое свое поведение - он сам себе теперь неприятен из-за случившегося. Поэтому Элгорт обещает над собой поработать. А то у него с эмпатией, возможно, что-то не так.

Под постом - более 400 тысяч отметок "нравится" и активная дискуссия. В частности, комментаторы размышляют, что можно считать сексуальным насилием и отмечают, что актер этой речью в большей степени извинился перед своими юными поклонниками, тогда как нужно более усердно просить прощения у Габби.

Отметим: с 2012 года Энсел состоит в отношениях с балериной с русскими корнями Виолеттой Комышан, с которой познакомился еще в школе. При этом в 2014-м пара расставалась, но уже через полгода молодые люди возобновили роман.