Новости

Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев 13:09
Как Веном может появиться в кинематографической вселенной Marvel 19.06.2020
В новой версии "Ну, погоди!" Волк станет некурящим 19.06.2020
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса 19.06.2020
Умер актер Василий Стоноженко 19.06.2020

Актера Элгорта обвинили в изнасиловании 17-летней поклонницы и расизме

Новости
    20.06.2020, 14:03
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

26-летнего американского актера, певца и диджея Энсела Элгорта, звезду подростковой антиутопии "Дивергент", отличного "Малыша на драйве" и драмы "Виноваты звезды", обвинили в сексуальном насилии над семнадцатилетней поклонницей.

Фото: www.kinopoisk.ru
Актриса Роуз Макгоуэн об американском обществе: В точности как секта

При этом изданием Daily Mail уточнено, что предполагаемая жертва, настоящее имя которой не названо, сама первой связалась с артистом через Snapchat. Произошло это якобы в 2014 году, когда девушке под ником Gabby было еще шестнадцать.

На возможный инцидент Gabby пожаловалась в пятницу через Twitter, описывая предполагаемое соитие, случившееся далее при встрече против ее воли, в самый негативных красках. По словам девушки, она "страдала и рыдала", но актер принудил ее думать, что именно так и должен выглядеть первый секс.

"Вместо того, чтобы спросить, хочу ли я прекратить заниматься с ним сексом, и зная, что это мой первый раз, ведь я рыдала от боли и не хотела продолжать, он лишь сказал: "Мы должны "взломать" тебя". И я просто отключила все мысли", - вспоминает Габби.

При этом в качестве подтверждения встречи с актером девушка опубликовала совместное фото, на котором она закрывает лицо рукой.

Также Габби утверждает, что Элгорт предлагал ей и секс втроем, в качестве кандидатуры для "групповухи" выдвинув своего несовершеннолетнего друга-танцора.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: "Санса Старк" из "Игры престолов" ждет ребенка

Как утверждает Габби, после того случая ей понадобилась терапия, так как у девушки развился ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство.

Представители актера ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ко всему прочему, как сообщает Newsweek, актера обвинили и в расизме.

Некто анонимный пожаловался в Instagram, что когда они с Элгортом учились в школе, тот унижал его, используя слово на букву "н". И руководство учебного учреждения ничего не предпринимало для того, чтобы купировать данный беспредел.

Никаких доказательств возможного давнего инцидента нет, что, естественно, не помешало общественности тут же поднять волну возмущения.

Напомним, Элгорт сыграл в новой версии "Вестсайдской истории", которая должна выйти в этом году. Кроме того, был обещан сиквел "Малыша на драйве", в который по понятным причинам не попал Кевин Спейси. Судя по всему, теперь судьба фильма вообще оказалась под вопросом. Также Энселу прочили роль в экранизации игры Uncharted.

Ранее сообщалось, что по обвинению в серии изнасилований был задержан американский актер Дэнни Мастерсон. А Квентина Тарантино в очередной раз обвинили в расизме.

Новости

Дени Вильнев возвращается в Будапешт, чтобы доснять "Дюну" 19.06.2020
Съемки продолжения "Друзей" стартуют в августе 19.06.2020
Кристофер Нолан призвал смотреть "Довод" в кинотеатрах 19.06.2020
Актриса Роуз Макгоуэн об американском обществе: В точности как секта 19.06.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Проклятая" 19.06.2020
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь 19.06.2020
⧣ происшествия
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Писатель-фантаст Святослав Логинов госпитализирован с коронавирусом 19.06.2020
Бывший муж актрисы Екатерины Семеновой найден мертвым на парковке 19.06.2020
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую 18.06.2020
⧣ скандалы
Фото: twitter.com/ enews
Актер Дэнни Мастерсон задержан по обвинению в трех изнасилованиях 18.06.2020
Филипп Киркоров прокомментировал свою ссору с десантниками 18.06.2020
Актер Никита Ефремов впервые прокомментировал ДТП со своим отцом 17.06.2020