Актера Элгорта обвинили в изнасиловании 17-летней поклонницы и расизме

26-летнего американского актера, певца и диджея Энсела Элгорта, звезду подростковой антиутопии "Дивергент", отличного "Малыша на драйве" и драмы "Виноваты звезды", обвинили в сексуальном насилии над семнадцатилетней поклонницей.

При этом изданием Daily Mail уточнено, что предполагаемая жертва, настоящее имя которой не названо, сама первой связалась с артистом через Snapchat. Произошло это якобы в 2014 году, когда девушке под ником Gabby было еще шестнадцать.

На возможный инцидент Gabby пожаловалась в пятницу через Twitter, описывая предполагаемое соитие, случившееся далее при встрече против ее воли, в самый негативных красках. По словам девушки, она "страдала и рыдала", но актер принудил ее думать, что именно так и должен выглядеть первый секс.

"Вместо того, чтобы спросить, хочу ли я прекратить заниматься с ним сексом, и зная, что это мой первый раз, ведь я рыдала от боли и не хотела продолжать, он лишь сказал: "Мы должны "взломать" тебя". И я просто отключила все мысли", - вспоминает Габби.

При этом в качестве подтверждения встречи с актером девушка опубликовала совместное фото, на котором она закрывает лицо рукой.

Также Габби утверждает, что Элгорт предлагал ей и секс втроем, в качестве кандидатуры для "групповухи" выдвинув своего несовершеннолетнего друга-танцора.

Как утверждает Габби, после того случая ей понадобилась терапия, так как у девушки развился ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство.

Представители актера ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ко всему прочему, как сообщает Newsweek, актера обвинили и в расизме.

Некто анонимный пожаловался в Instagram, что когда они с Элгортом учились в школе, тот унижал его, используя слово на букву "н". И руководство учебного учреждения ничего не предпринимало для того, чтобы купировать данный беспредел.

Никаких доказательств возможного давнего инцидента нет, что, естественно, не помешало общественности тут же поднять волну возмущения.

Напомним, Элгорт сыграл в новой версии "Вестсайдской истории", которая должна выйти в этом году. Кроме того, был обещан сиквел "Малыша на драйве", в который по понятным причинам не попал Кевин Спейси. Судя по всему, теперь судьба фильма вообще оказалась под вопросом. Также Энселу прочили роль в экранизации игры Uncharted.

Ранее сообщалось, что по обвинению в серии изнасилований был задержан американский актер Дэнни Мастерсон. А Квентина Тарантино в очередной раз обвинили в расизме.