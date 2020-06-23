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23.06.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Honda прекращает производство Civic

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Компания Honda приняла решение остановить выпуск седана модели из-за низкого спроса. Пока Civic решили "умертвить" только в Японии, где за прошлый финансовый год было продано всего 1619 экземпляров седана, в то время как кей-кар N-Box разошёлся тиражом в четверть миллиона машин.

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Стоит отметить, что это не первый раз, когда Honda сворачивает продажи Civic на родине: модель была убрана из линейки в 2010 году и возвращена с десятым поколением три года назад. Как сообщает Automotive News, компания не только завершает продажи седана в Японии, но и останавливает его производство; хэтчбек и его заряженная версия Type R продолжат импортироваться в страну из Великобритании до смены очередного поколения.

Напомним, что завод Honda в британском Суиндоне работает последний год: его двери будут закрыты в 2021-ом. Также в следующем году сборка седана Civic будет прекращена в Турции. Скорее всего, компания намерена сконцентрировать производство семейства Civic в США, где пока модели пользуются относительно устойчивым спросом.

Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.
#Honda