Купе-кроссовер Haval получил новый мотор и подешевел

Купе-кроссовер Haval F7x получил еще один мотор и стал доступнее. Компания уже объявила старт продаж новых версий с 23 июня.

Haval F7x появился на российском рынке в конце октября 2019 года с безальтернативной связкой 2-литрового турбомотора на 190 л.с. и "робота" 7DCT с двумя сцеплениями. При этом, несмотря на особенности кузова, машину предложили по той же цене, что и стандартный кроссовер F7.

Спрос на машину, как и предполагалось, оказался ниже, чем на классический SUV - соответственно 670 и 1658 продаж за первый квартал 2020 года. Однако, как сказал в интервью "РГ" исполнительный директор представительства Haval Жером Сего, "у Haval F7 огромный потенциал, в разы превосходящий текущие показатели. Что касается F7x, мы уже превысили план. Этот автомобиль совершил самую настоящую революцию в мире кроссоверов. Ориентированный на молодежь, он впервые предоставил им возможность позволить себе инновационный купе-кроссовер".

Эту мысль компания решила развить: теперь в линейке F7x появились более доступные версии. Благодаря оснащению мотором 1.5T на 150 л.с. стоимость машины снижена на 100 тысяч рублей в сопоставимых комплектациях. Таким образом стартовая цена модели начнется с отметки 1 489 000 рублей.

Силовые установки под названием GW4B15 - собственная разработка Haval, напомнили в компании. Кстати, в будущем под Тулой появится моторостроительный завод бренда, и эти двигатели будут производить здесь локализовано.