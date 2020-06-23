Машина на дровах. Восстановлена уникальная "полуторка"

Журналист Иван Зенкевич снял видео об уникальном ГАЗ-ММ. "Полуторка" оснащается действующей газогенераторной установкой НАТИ, которая работает на твёрдом топливе.

Экземпляр 1939 года выпуска, окрашенный в зелёную эмаль, сохранился до наших дней в идеальном состоянии. Грузовик был отреставрирован в этом году.

ГАЗ-ММ является модернизированной версией модели АА. Автомобиль отличался более мощным двигателем, усиленной подвеской, оригинальным рулевым управлением. Под капотом ММ устанавливался четырехцилиндровый "атмосферник" объемом 3,3 литра и мощностью 50 л. с. Мотор работал в паре с четырехступенчатой механической КП.

Газогенераторные грузовики имели заводской индекс -42 и -43. На базе ГАЗ-ММ также были разработаны газобаллонный ГАЗ-44, полугусеничный ГАЗ-65, санитарный ГАЗ-55.

Примечательно, что в годы Великой отечественной войны ММ изготавливалась в упрощенном виде с брезентовой крышей, с брезентовыми клапанами вместо дверей, с деревянными деталями кабины, а также без переднего бампера, передних тормозов, одной фары и глушителя.

Фото: скриншот с youtube.com

Если ГАЗ-АА сходил с конвейера Горьковского автозавода в период с 1932 по 1938 годы, то ГАЗ-ММ выпускался с 1938 года по 1949 год. Грузоподъемность моделей составляла полторы тонны. К слову, преемником ГАЗ-ММ стал грузовой автомобиль ГАЗ-51.

Что касается ГАЗ-АА, то он представлял собой лицензионную модернизированную копию Ford-AA, так как сам Горьковский завод строился при участии марки Ford.

Ранее "Российская газета" рассказывала , что в России восстановили редкий самосвал ГАЗ-С1 на базе "полуторки".