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23.06.2020 15:21
Рубрика: В мире

Жизнь мигрантов имеет значение

Многие немцы считают погромы в Штутгарте продолжением мигрантской вакханалии в Кельне
Текст: Тимофей Борисов
Несмотря на то, что после событий в немецком Штутгарте прошло несколько дней, с подробностями произошедшего скудновато. И это при том, что данная тема в немецких СМИ продолжает оставаться второй после темы вспышки коронавируса на мясном комбинате в Северной Рейн-Вестфалии. Почему?
Фото: RONALD WITTEK/EPA Фото: RONALD WITTEK/EPA
Фото: RONALD WITTEK/EPA

Удивительно, как немецким журналистам удается говорить так много об эмоциях после погрома и так мало по сути. А суть ужасна, хотя и известна лишь по нескольким фактам. Погром, а это был именно погром, а не протестная акция, случился в ночь на воскресенье. В центре Штутгарта большая толпа в несколько сот человек без видимых причин разбила 40 и разграбила 9 магазинов. Пострадали десятки машин, особенно полицейских. Глава полиции Штутгарта Франц Лутц отметил, что с подобным уровнем насилия и материальным ущербом он еще не сталкивался за все 46 лет службы.

Фото: EPA
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В прессе пытаются представить дело так, что это был протест против полицейской облавы на местных наркодилеров. Но вряд ли стоит воспринимать эту точку зрения всерьез. На любительских видероликах, распространенных в соцсетях, не слышно никаких выкриков с протестами или лозунгами. Зато отчетливо слышны выкрики исламских экстремистов!". А где записи с камер полицейских? Почему они до сих пор не опубликованы?

Но ведь для сонной и в целом спокойной Германии события в Штутарте, - нечто вообще за гранью. Это невероятная дикость, сравниться с которой могут разве что события в новогоднем Кельне. Тогда несколько лет назад мигранты из разных стран мира нападали на местных женщин. События тех дней также вызвали бурю эмоций, но…без излишней патетики в высших политических кругах. Арестовали несколько особо засветившихся на видео мигрантов - и все. Никаких громких судебных процессов, никаких репортажей из зала суда или же резких заявлений немецкого политического бомонда не последовало. Прошло и прошло.

А ведь недавнее убийство грузинского мигранта чеченского происхождения уж точно вызвало на официальном политическом уровне в Берлине гораздо больше реакции, чем массовые бесчинства в Кельне и Штутгарте вместе взятые.

Фото: iStock
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До сих пор не названы кто же те 24 человека, которые по горячим следам были задержаны в Штутарте. Лишь скупое упоминание, что большинство из них имеет иностранные корни. Такое впечатление, что права мигрантов имеют больше значения, нежели права коренного местного населения.

Многие из простых немцев, с которыми удалось пообщаться, воспринимают нынешнюю выходку в Штутгарте продолжением того, что случилось в Кельне. Только теперь речь уже не о приставаниях и изнасилованиях, а о настоящем погроме.

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