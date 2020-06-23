Удивительно, как немецким журналистам удается говорить так много об эмоциях после погрома и так мало по сути. А суть ужасна, хотя и известна лишь по нескольким фактам. Погром, а это был именно погром, а не протестная акция, случился в ночь на воскресенье. В центре Штутгарта большая толпа в несколько сот человек без видимых причин разбила 40 и разграбила 9 магазинов. Пострадали десятки машин, особенно полицейских. Глава полиции Штутгарта Франц Лутц отметил, что с подобным уровнем насилия и материальным ущербом он еще не сталкивался за все 46 лет службы.

В прессе пытаются представить дело так, что это был протест против полицейской облавы на местных наркодилеров. Но вряд ли стоит воспринимать эту точку зрения всерьез. На любительских видероликах, распространенных в соцсетях, не слышно никаких выкриков с протестами или лозунгами. Зато отчетливо слышны выкрики исламских экстремистов!". А где записи с камер полицейских? Почему они до сих пор не опубликованы?

Но ведь для сонной и в целом спокойной Германии события в Штутарте, - нечто вообще за гранью. Это невероятная дикость, сравниться с которой могут разве что события в новогоднем Кельне. Тогда несколько лет назад мигранты из разных стран мира нападали на местных женщин. События тех дней также вызвали бурю эмоций, но…без излишней патетики в высших политических кругах. Арестовали несколько особо засветившихся на видео мигрантов - и все. Никаких громких судебных процессов, никаких репортажей из зала суда или же резких заявлений немецкого политического бомонда не последовало. Прошло и прошло.

А ведь недавнее убийство грузинского мигранта чеченского происхождения уж точно вызвало на официальном политическом уровне в Берлине гораздо больше реакции, чем массовые бесчинства в Кельне и Штутгарте вместе взятые.

До сих пор не названы кто же те 24 человека, которые по горячим следам были задержаны в Штутарте. Лишь скупое упоминание, что большинство из них имеет иностранные корни. Такое впечатление, что права мигрантов имеют больше значения, нежели права коренного местного населения.

Многие из простых немцев, с которыми удалось пообщаться, воспринимают нынешнюю выходку в Штутгарте продолжением того, что случилось в Кельне. Только теперь речь уже не о приставаниях и изнасилованиях, а о настоящем погроме.