Постановление губернатора Приморского края от 23 июня 2020 года № 89-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в пункт 1.1 постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года№ 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг) следующие изменения:

дополнить абзац второй после слов "с очным присутствием граждан" словами "(за исключением проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.")";

в абзаце пятом:

дополнить после слов "обслуживания навынос и" словами "обслуживания на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах) при условии расстановки перегородок между столами или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров,";

дополнить после слов "работников организаций" словами "при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер";

исключить в абзаце седьмом слова "и гостиницах".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 27 июня 2020 года.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







