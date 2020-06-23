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23.06.2020 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромская семья отдала "экстрасенсам" почти миллион рублей

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Полиция в Костромской области приступила к поиску группы лжеэкстрасенсов, которая обманула семью из города Волгореченска на 800 тысяч рублей. С жалобой на действия "медиумов" в полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что в октябре 2019 года она увидела в Сети объявление некоей ясновидящей "бабы Дарьи", в котором всем желающим предлагалась помощь.

Когда костромичка позвонила по указанному в объявлении телефонному номеру, ей ответила помощница ясновидящей. Она пообещала, что при помощи определенных обрядов сможет дистанционно решить любую проблему. Целый месяц костромичка выполняла инструкции, проводя "обряды", которые обошлись ей в 60 тысяч рублей, сообщили в МВД по региону.

Фото: пресс-служба МВД
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей

Когда муж обратившейся к "экстрасенсам" женщины вернулся из командировки и узнал о случившемся, он заподозрил обман и хотел идти в полицию.

- Но сначала он решил сам поговорить с интернет-чудесниками, которые убедили 54-летнего мужчину в законности, а самое главное - в эффективности своей работы, - рассказали в УМВД.

В течение последующих семи месяцев семья дистанционно "изгоняла духов", "чистила чакры" и "снимала порчу". За все эти манипуляции приходилось платить немалые деньги. При этом супругам казалось, что благодаря "магии" их самочувствие улучшилось.

Когда собственные сбережения у доверчивых костромичей закончились, а знакомые перестали давать им деньги в долг, супруги отправились в банки. В общей сложности на оплату услуг "медиумов" они оформили четыре кредита, отдав злоумышленникам порядка 800 тысяч рублей.

Сейчас полиция пытается установить получателя гонораров "бабы Дарьи" и вычисляет личности злоумышленников.

Кстати

В прошлом году полиция в Костроме уже задерживала банду из 15 "колдунов", обиравших местных жителей. В марте этого года участников еще одной группы лжеэкстрасенсов арестовали по подозрению в мошенничестве.

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