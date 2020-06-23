Болевшего COVID-19 мэра Хабаровска выписали из больницы

Болевшего коронавирусом мэра Хабаровска Сергея Кравчука выписали из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской админстрации.

Он выздоровел и уже 24 июня должен приступить к работе. Напомним, что 4 июня Сергей Кравчук отправился на самоизоляцию, после обнаружения инфекции у одного из его родственников. Мэра госпитализировали в городскую больницу № 10. Его обязанности исполняла вице-мэр Ирина Шапиро.

Всего в Хабаровском крае выявлено 3590 человек с COVID-19, 1837 пациентов уже выздоровели, 23 скончались.