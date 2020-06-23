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23.06.2020 22:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стрелявшего по зданию МВД в Ставрополе осудили на 13 лет колонии

Текст: Михаил Сухарев

Краевой суд на Ставрополье вынес приговор Игорю Крапивину, который устроил стрельбу в центре Ставрополя в ноябре 2018 года. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона, Крапивина признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса РФ.

- Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, угрозе убийством, умышленном повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений и хулиганстве с применением оружия.

Инцидент произошел 21 ноября 2018 года. Тогда у 56-летнего Крапивина разгорелась ссора с охранником парка "Центральный" в Ставрополе. После словесной перепалки Крапивин достал ружье ИЖ-12 и несколько раз выстрелил в воздух, а после отправился к зданию краевого главка МВД и начал стрелять уже по нему.

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На предложение полицейских сдать оружие, Крапивин не отреагировал и вернулся в парк, где его окружили правоохранители. Мужчина еще девять раз выстрелил в воздух и в направлении полицейских, после чего его ранили ответным огнем и доставили в больницу. К счастью, никто, кроме самого Крапивина, не пострадал.

В итоге суд признал его виновным по всем эпизодам обвинения и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее также сообщалось, что за совершенные преступления мужчине по совокупности грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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