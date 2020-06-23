Стрелявшего по зданию МВД в Ставрополе осудили на 13 лет колонии

Краевой суд на Ставрополье вынес приговор Игорю Крапивину, который устроил стрельбу в центре Ставрополя в ноябре 2018 года. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона, Крапивина признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса РФ.

- Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, угрозе убийством, умышленном повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений и хулиганстве с применением оружия.

Инцидент произошел 21 ноября 2018 года. Тогда у 56-летнего Крапивина разгорелась ссора с охранником парка "Центральный" в Ставрополе. После словесной перепалки Крапивин достал ружье ИЖ-12 и несколько раз выстрелил в воздух, а после отправился к зданию краевого главка МВД и начал стрелять уже по нему.

На предложение полицейских сдать оружие, Крапивин не отреагировал и вернулся в парк, где его окружили правоохранители. Мужчина еще девять раз выстрелил в воздух и в направлении полицейских, после чего его ранили ответным огнем и доставили в больницу. К счастью, никто, кроме самого Крапивина, не пострадал.

В итоге суд признал его виновным по всем эпизодам обвинения и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее также сообщалось, что за совершенные преступления мужчине по совокупности грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.