В Петербурге продавали поддельные медкнижки для несуществующей работы

В бизнес-центре на Невском, 137, множество арендаторов. Несколько кабинетов в здании занимала фирма, которая обещала быстрое трудоустройство. В эту контору в начале июня обратился 24-летний студент. Парень хотел подработать, обычное желание для учащегося.

Ему сообщили, что контора сотрудничает с крупнейшими работодателями Петербурга, что студента непременно примут, будут платить отличную зарплату - нужна лишь малость, медицинская книжка. Ее нужно оформить быстро.

Правда, никто парня не посылал сдавать анализы. Молодому человеку предложили заплатить 2,5 тысячи рублей и прийти спустя несколько дней за готовым документом. Студент заплатил - мороки меньше. Тем более что, не раскроем большого секрета, очень многие конторы по изготовлению медицинских книжек на самом деле никаких обследований не проводят, а просто отдают подписанные документы.

Но здесь не было даже этого. Когда молодой человек пришел за документами, ему медкнижку не дали, а попросили покинуть кабинет. Один из сотрудников вывел студента на крыльцо офиса и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Спустя полторы недели молодой человек скончался в больнице. А о расстреле человека в центре Петербурга заговорил весь город.

Следственный комитет Северной столицы начал изучение обстоятельств нападения. Стрелявшего задержали на следующий день. Он, к слову, так и не дал внятных объяснений, зачем выстрелил в парня. Зато выяснилось, что в этой фирме он официально не работает, чем занимался, пока непонятно, есть версия, что мужчина выполнял роль вышибалы.

Деятельность конторы полицейские стали изучать под лупой. Выяснилось, что к моменту инцидента в отдел полиции по Центральному району поступило около десятка обращений от пострадавших: схема та же самая, заплатили деньги за медкнижку в надежде на дальнейшее трудоустройство, но не получили ни работы, ни документа.

При обыске в офисе на Невском проспекте полицейские обнаружили бланки медкнижек, печати, финансовую документацию, уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Пока с полицейскими пообщались еще три сотрудника фирмы, не считая мужчины, застрелившего студента. Все сотрудники признали свою вину, двое из них находятся под стражей, еще один - под домашним арестом.

Большой вопрос, имело бы данное дело такой резонанс, если бы не убийство студента. В Петербурге схема с липовым трудоустройством ради вымогания денег за продажи медкнижек довольно распространена.

Столкнувшись с обманом, люди часто ограничиваются возмущением в соцсетях и никуда не обращаются, а это развязывает руки аферистам

О том, как работает эта схема, горожане рассказывают на профильных форумах в соцсетях. Например, петербуржец Ираклий К. в начале апреля попал в офис одной такой фирмы на Херсонской улице. Молодой человек говорит, что вначале позвонил в контору по телефону, ему про медкнижку ничего не сказали, зато на собеседовании заявили, на работу можно выходить хоть с завтрашнего дня, лишь бы документ был. Ираклий сказал, что сам походит по врачам, сотрудники конторы начали его отговаривать, мол, работа специфическая, обычная медкнижка не подойдет, нужно специальную оформлять. Соискателям предлагали работу комплектовщика детских товаров или на фармацевтическом складе. Молодой человек понял, что его хотят обмануть, и ушел. Мария К. столкнулась с другой конторой, офис которой находится у Московского вокзала. Девушке пообещали работу комплектовщика шампуней. В итоге ни работы, ни денег.

Стоит отметить, что нападения на недовольных бывали и раньше. Например, за несколько дней до убийства студента сотрудник одной из таких фирм распылил недовольному клиенту в лицо газовый баллончик. У пострадавшего ожог роговицы, в 78-й отдел полиции подано заявление.

Вообще, после резонансной истории петербуржцы, которые в разные годы пострадали от таких фальшивых трудоустройств, потянулись в отделы полиции. Оказалось, что большинство пострадавших граждан не писали заявлений, боялись волокиты и ответственности. Сейчас ситуация меняется. Да и полиция охотно принимает обращения, особенно на контору, которая квартировала на Невском, 137.

Адвокат Дмитрий Зацаринский говорит, что нарушения прав граждан при трудоустройстве бывают часто. Правда, в какую-то юридическую плоскость в основном переходят истории с крупными суммами, например, если человека обещают взять на работу при условии прохождения платных курсов стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. Не трудоустроившись, граждане идут в полицию или подают в суды. Но проблема в том, что, как правило, фирмы ожидают такого исхода и еще при первом обращении клиента подписывают с ним договор, в котором указано, что контора ничего не гарантирует, а только оказывает информационные услуги. И гражданин попадает в ловушку: с одной стороны, можно несколько лет доказывать, что тебя обманули, и не факт, что удастся добиться правды и компенсировать хотя бы судебные издержки, с другой - безработный человек, который и так лишился денег, стремится как можно скорее достичь финансовой устойчивости, у него нет времени и сил на такие разбирательства. А уж тем более, когда сумма не особо большая. Поэтому, столкнувшись с обманом, люди часто ограничиваются возмущением в соцсетях и никуда не обращаются, а это развязывает руки аферистам.