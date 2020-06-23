В Петербурге продавали поддельные медкнижки для несуществующей работы

Новости

В Петрозаводске подросток угнал ночью такси вместе со спящим водителем 14:38
В России заработает цифровая платформа по контролю за нацпроектами 14:36
Трамп распорядился лишать свободы осквернителей памятников на срок до 10 лет 14:31
В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах 14:30
В Сети показали изображения новой Lada Granta 14:30
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября 14:28
Под аллеей сфинксов в Египте нашли древний завод 14:23
Скончался бывший сенатор Евгений Тарло 14:22
ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ 14:07
Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей 14:05
Кимчи и смерть: 5 корейских триллеров, основанных на реальных событиях 14:05
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы 14:04
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы 14:04
Причину создания Римской империи неожиданно нашли на Аляске 13:55
Песков: Внесение поправок в Конституцию не потребует сиюминутных выборов в Госдуму 13:53
Стали известны даты турнира среди обладателей Кубка Гагарина в Казани 13:53
ФК "Ростов" отменил аккредитацию журналистов до конца чемпионата 13:48
Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции 13:46
Путин приедет на открытие Ржевского мемориала 13:46
После выписки из больниц пациенты смогут продолжить лечение теми же лекарствами 13:41
Московские детские сады возобновили работу в обычном режиме 13:41
Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке граждан 13:36
В Ленобласти арестовали дачника, расстрелявшего лодку с отдыхающими 13:29
Пригожин о разводе Кристины Асмус: У каждого есть свои скелеты в шкафу 13:27
Начал работу официальный сайт ЧМ-2021 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 14:27
Проект: В регионах

Рекрутеры в розыске

В Петербурге продавали поддельные медкнижки для несуществующей работы
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 135(8189)
Полиция Северной столицы расследует уголовное дело о мошенничестве в сфере трудоустройства. Показания дали десятки пострадавших, им обещали работу, но вместо этого люди лишались денег. Схема старая, но масштабное расследование началось лишь после резонансного убийства студента на Невском проспекте.

В бизнес-центре на Невском, 137, множество арендаторов. Несколько кабинетов в здании занимала фирма, которая обещала быстрое трудоустройство. В эту контору в начале июня обратился 24-летний студент. Парень хотел подработать, обычное желание для учащегося.

Ему сообщили, что контора сотрудничает с крупнейшими работодателями Петербурга, что студента непременно примут, будут платить отличную зарплату - нужна лишь малость, медицинская книжка. Ее нужно оформить быстро.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В Ростове оштрафовали торговца пропусками во время самоизоляции

Правда, никто парня не посылал сдавать анализы. Молодому человеку предложили заплатить 2,5 тысячи рублей и прийти спустя несколько дней за готовым документом. Студент заплатил - мороки меньше. Тем более что, не раскроем большого секрета, очень многие конторы по изготовлению медицинских книжек на самом деле никаких обследований не проводят, а просто отдают подписанные документы.

Но здесь не было даже этого. Когда молодой человек пришел за документами, ему медкнижку не дали, а попросили покинуть кабинет. Один из сотрудников вывел студента на крыльцо офиса и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Спустя полторы недели молодой человек скончался в больнице. А о расстреле человека в центре Петербурга заговорил весь город.

Следственный комитет Северной столицы начал изучение обстоятельств нападения. Стрелявшего задержали на следующий день. Он, к слову, так и не дал внятных объяснений, зачем выстрелил в парня. Зато выяснилось, что в этой фирме он официально не работает, чем занимался, пока непонятно, есть версия, что мужчина выполнял роль вышибалы.

Деятельность конторы полицейские стали изучать под лупой. Выяснилось, что к моменту инцидента в отдел полиции по Центральному району поступило около десятка обращений от пострадавших: схема та же самая, заплатили деньги за медкнижку в надежде на дальнейшее трудоустройство, но не получили ни работы, ни документа.

При обыске в офисе на Невском проспекте полицейские обнаружили бланки медкнижек, печати, финансовую документацию, уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Пока с полицейскими пообщались еще три сотрудника фирмы, не считая мужчины, застрелившего студента. Все сотрудники признали свою вину, двое из них находятся под стражей, еще один - под домашним арестом.

Большой вопрос, имело бы данное дело такой резонанс, если бы не убийство студента. В Петербурге схема с липовым трудоустройством ради вымогания денег за продажи медкнижек довольно распространена.

Столкнувшись с обманом, люди часто ограничиваются возмущением в соцсетях и никуда не обращаются, а это развязывает руки аферистам

О том, как работает эта схема, горожане рассказывают на профильных форумах в соцсетях. Например, петербуржец Ираклий К. в начале апреля попал в офис одной такой фирмы на Херсонской улице. Молодой человек говорит, что вначале позвонил в контору по телефону, ему про медкнижку ничего не сказали, зато на собеседовании заявили, на работу можно выходить хоть с завтрашнего дня, лишь бы документ был. Ираклий сказал, что сам походит по врачам, сотрудники конторы начали его отговаривать, мол, работа специфическая, обычная медкнижка не подойдет, нужно специальную оформлять. Соискателям предлагали работу комплектовщика детских товаров или на фармацевтическом складе. Молодой человек понял, что его хотят обмануть, и ушел. Мария К. столкнулась с другой конторой, офис которой находится у Московского вокзала. Девушке пообещали работу комплектовщика шампуней. В итоге ни работы, ни денег.

В каких регионах СЗФО самый высокий уровень финансовой грамотности

Стоит отметить, что нападения на недовольных бывали и раньше. Например, за несколько дней до убийства студента сотрудник одной из таких фирм распылил недовольному клиенту в лицо газовый баллончик. У пострадавшего ожог роговицы, в 78-й отдел полиции подано заявление.

Вообще, после резонансной истории петербуржцы, которые в разные годы пострадали от таких фальшивых трудоустройств, потянулись в отделы полиции. Оказалось, что большинство пострадавших граждан не писали заявлений, боялись волокиты и ответственности. Сейчас ситуация меняется. Да и полиция охотно принимает обращения, особенно на контору, которая квартировала на Невском, 137.

Адвокат Дмитрий Зацаринский говорит, что нарушения прав граждан при трудоустройстве бывают часто. Правда, в какую-то юридическую плоскость в основном переходят истории с крупными суммами, например, если человека обещают взять на работу при условии прохождения платных курсов стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. Не трудоустроившись, граждане идут в полицию или подают в суды. Но проблема в том, что, как правило, фирмы ожидают такого исхода и еще при первом обращении клиента подписывают с ним договор, в котором указано, что контора ничего не гарантирует, а только оказывает информационные услуги. И гражданин попадает в ловушку: с одной стороны, можно несколько лет доказывать, что тебя обманули, и не факт, что удастся добиться правды и компенсировать хотя бы судебные издержки, с другой - безработный человек, который и так лишился денег, стремится как можно скорее достичь финансовой устойчивости, у него нет времени и сил на такие разбирательства. А уж тем более, когда сумма не особо большая. Поэтому, столкнувшись с обманом, люди часто ограничиваются возмущением в соцсетях и никуда не обращаются, а это развязывает руки аферистам.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции
Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке граждан
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября
За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах