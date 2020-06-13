Расстрелявшему студента на Невском проспекте ужесточили обвинение

Мужчине, который расстрелял на Невском проспекте студента из травматического пистолета, переквалифицировали обвинение на более тяжелую статью. Пострадавший студент скончался в больнице и теперь нападавшему вменяют убийство, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Напомним, нападение произошло 4 июня на крыльце дома номер 137 по Невскому проспекту. 24-летний студент заказал в фирме, располагавшейся по этому адресу, медицинскую книжку, отдал деньги, не получил документов и пошел разбираться. В ходе конфликта сотрудник фирмы вывел студента на крыльцо и выстрелил ему в голову из травматического пистолета.

Прохожие, ставшие свидетелями случившегося, вызвали "скорую", молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии, но, увы, врачи оказались бессильны.

Между тем, нападавший просто ушел с места, где все произошло. Мужчину задержали на следующий день на квартире родственницы. На вопрос судьи, почему нападавший скрылся, тот заявил, что отправился в Лугу помолиться о здоровье пострадавшего и вообще, если бы к нему на адрес не пришли полицейские, то он бы сам оформил явку с повинной.

На период расследования мужчина заключен под стражу. В деятельности фирмы начали разбираться полицейские. Уже известно, что на эту контору и раньше поступали жалобы, в частности, люди заявляли полиции, что им не выдают заказанные документы. К слову, расстрелявший студента мужчина в фирме не был трудоустроен, его роль в работе компании еще предстоит выяснить полиции.