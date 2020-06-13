В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте

Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался. Соболезнования семье и близким погибшего выразили на странице вуза ВКонтакте.

По версии следствия, 24-летний студент обратился в фирму, занимающуюся оформлением медкнижек, но не получил обещанного и пошел разбираться. В ходе конфликта на крыльце офиса сотрудник фирмы выстрелил студенту в голову из травмата. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

Обвиняемый скрылся с места ЧП, даже не вызвав молодому человеку "скорую". Мужчина был задержан, а затем заключен под стражу на два месяца. А фирму, в которой он работал, уличили в мошенничестве: оказалось, что заказанных документов после оплаты не получили около десяти человек.