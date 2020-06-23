В Петербурге жителям хрущевок велели убрать остекление с балконов

Владельцы квартир в хрущевках в спальных районах Петербурга начали получать письма от управляющих компаний с требованием демонтировать незаконное остекление балконов. Тем, кто не выполнит это требование в течение десяти дней, городские жилкомсервисы грозят судебными исками.

Ситуация с балконами в хрущевках в Петербурге, равно как и по всей стране, неоднозначная. В Жилищном Кодексе прописано, что балконы и лоджии - это не личная собственность жильца, а общедомовая. Так было не всегда, до 2005 года балконы и лоджии входили в состав квартир.

Массовое остекление балконов в хрущевках началось в девяностые годы. Люди просто обращались в фирмы или остекляли лоджию своими руками. Мало кто тогда задумывался, что с 1959 года в Ленинграде действует требование согласовывать внешний вид фасада дома с профильной структурой городской администрации. Сколько сейчас в Петербурге застекленных балконов в хрущевках, не знает никто, но очевидно: речь идет о сотнях тысяч квартир.

Конечно, жильцы стеклили кто во что горазд. Кто-то выбирал дерево, кто-то сайдинг, кто-то красил рамы в яркие цвета. Дома выглядят пестрыми, но хрущевки не имеют никакого охранного статуса, они сосредоточены в спальных районах Петербурга, куда туристы не заглядывают.

То, что остекление балконов в хрущевок - это самоуправство, городские управляющие компании жильцам время от времени напоминали. Бывали в Петербурге и единичные случаи, когда людей заставляли демонтировать остекление, например, по жалобе соседей. Алгоритм был такой: получив жалобу, управляющая компания запрашивала, на каком основании у жильца застеклен балкон, тот не мог предоставить правоустанавливающих документов (потому что их нет), следующим этапом была подача иска. Конечно, все такие дела управляющие компании выигрывали. Но это были исключительные случаи.

И вот сейчас жилкомсервисы в Петербурге начали массовую рассылку уведомлений о том, что на балконы жильцы должны либо предоставить документы, либо демонтировать.

С вопросом, кто инициировал этот процесс, "РГ" обратилась в жилищный комитет, комитет по градостроительству и архитектуре, районные администрации, жилищные инспекции. Во всех ведомствах "РГ" сообщили, что никаких "балконных рейдов" они не проводили и требований к управляющим компания заставлять жильцов демонтировать самовольное остекление не выставляли.

Зато, как сообщили "РГ" в аппарате депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока, в комитет по законодательству городского парламента поступило множество обращений от граждан, которые просят защитить их балконы в хрущевках. Люди получили письма от управляющих компаний и оказались в тупике, куда идти, кому жаловаться, если объявили нарушителем. Горожане возмущены, ведь демонтаж балкона и согласование нового - это траты в сотни тысяч рублей, а большинство владельцев квартир в хрущевках - это пенсионеры, инвалиды или молодые семьи, взявшие такое жилье в ипотеку.

Примечательно, что полгода назад владельцев застекленных балконов в хрущевках успокоили. В городе ввели и тут же отменили штрафы за самовольное остекление балконов. Сейчас к административной ответственности можно привлечь лишь тех, кто только собирается стеклить балкон без согласования. За старые балконы штрафов не берут.

Этот закон в Петербурге прозвали "Балконной амнистией". Но как оказалось, мера получилась половинчатой, ведь от демонтажа конструкции балкон не спасает. И жилкомсервисы пользуясь своим правом, пытаются добиться полного соответствия фасадов проекту. Управляющие компании формально правы и теоретически могут засудить сотни тысяч петербуржцев.

В аппарате депутата Четырбока "РГ" сообщили, что городской парламент намерен спасти владельцев старых застекленных балконов. Парламентариями разработан законопроект, который "амнистирует" самовольно застекленные в прошлые годы балконы. В частности, управляющим компаниям предлагается запретить добиваться сноса самовольных старых конструкций в хрущевках, если такие балконы никому не мешают. Сейчас законопроект находится в стадии согласования. Но это дело небыстрое.

Сейчас жильцы, получившие "письма счастья" от жилкомсервисов, с ужасом ждут повесток в суд.