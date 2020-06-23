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23.06.2020 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи из-за ЧП временно отменили полеты на парапланах

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В Сочи из-за падения парапланеристов временно приостановили полеты на парапланах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя клуба федерации спорта сверхлегкой авиации в городе-курорте Егора Терентьева.

Пилот пострадал при падении параплана в Московской области

Напомним, инцидент произошел 20 июня на сочинском горном курорте "Роза Хутор". 38-летний мужчина обратился к 34-летнему индивидуальному предпринимателю за платной услугой. Во время планирования крыло параплана загнулось, и он упал на склон горы Роза Пик. В результате происшествия гость и инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили травмы, их доставили в больницу. По данному факту СУ СК проводит доследственную проверку.

Уточняется, что параплан с инструктором и туристом упали на скалы на горном курорте, расположенном на высоте 2320 метров над уровнем моря, через несколько секунд после взлета.

По словам Егора Терентьева, они пока не получали официальных распоряжений об отмене полетов, но пока приостановили работу своим решением. Он добавил, что такое серьезное падение произошло впервые. При этом инструктор очень опытный, сертифицированный по международному стандарту и в декабре прошлого года подтвердивший свой международный сертификат.

Компания, которая предоставляет услуги полетов на горном курорте с 2016 года, работает более 20 лет и постоянно находится на связи с семьей инструктора. Кроме того, турист получит максимальную выплату, но ее сумма пока неизвестна.

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