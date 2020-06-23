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Ширвиндт прокомментировал увольнение Федора Добронравова из театра

Новости
    23.06.2020, 12:25
Текст:   Олег Усков

Актер, режиссер, художественный руководитель Московского театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал увольнение Народного артиста России Федора Добронравова.

Фото: Комсомольская правда/ PhotoXPress.ru
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Напомним: сам Федор, звезда сериала "Сваты" и не последний актер театра, в котором прослужил шестнадцать лет, объяснил уход по собственному желанию тем, что просто устал. Отметив при этом: с театром он окончательно не прощается, так как продолжит играть в спектакле "Где мы?"

Ширвиндт в беседе с "Вечерней Москвой" слова коллеги подтвердил: Добронравов действительно будет доигрывать те спектакли, в которых за ним числятся роли.

"У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может", - пояснил худрук. Добавив, что отныне Федор "будет свободным художником".

Ранее Добронравов рассказал о переносе из-за коронавируса съемок финального сезона ситкома "Сваты".

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