Постановление правительства Тюменской области от 23 июня 2020 года № 399-п "О внесении изменений в постановление от 22.06.2020 № 398-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 22.06.2020 № 398-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п" внести следующие изменения:

1. Абзацы семьдесят третий - восемьдесят первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить:

8.1. с 28 марта 2020 года по 24 июня 2020 года в Тюменской области:

8.1.1. деятельность торговых объектов, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, с площадью торгового зала от 800 квадратных метров;

8.1.2. деятельность торговых объектов, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, с площадью торгового зала до 800 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного (уличного) входа в торговый объект.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом не распространяются на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами;

8.2. с 28 марта 2020 года по 28 июня 2020 года в Тюменской области:

8.2.1. деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов, за исключением расположенных на их территории торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных и непродовольственных товаров, фитнес-комплексов при условии оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, а также объектов общественного питания, осуществляющих деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничную продажу продукции общественного питания, без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

8.2.2. деятельность фитнес-комплексов, за исключением оказания услуг

для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом;

8.2.3. деятельность предприятий общественного питания, за исключением:

деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытом воздухе сезонными (летними) объектами общественного питания (летние кафе, летние веранды, террасы), оборудованными при стационарных предприятиях общественного питания в соответствии с требованиями действующего законодательства, при соблюдении следующих условий: обеспечение дистанции между столами не менее 1,5 метров, одновременное размещение за одним столом членов одной семьи либо не более двух человек, выполнение соответствующих рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

8.2.4. деятельность аттракционов (временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных), зоопарков, аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов.".

2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Подпункты 8.2.1 и 8.2.2 постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" в редакции настоящего постановления вступают в силу с 25 июня 2020 года.".

Губернатор области А.В.Моор







