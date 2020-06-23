Постановление правительства Тюменской области от 22 июня 2020 года № 398-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Текст постановления изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 323 "О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 04.04.2020 № 4 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 11.04.2020 № 5 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях и в организациях Тюменской области", Методическими рекомендациями МР 3.1.0178, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Ввести с 18 марта 2020 года в Тюменской области режим повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

3. Приостановить с 18 марта по 28 июня 2020 года в Тюменской области:

3.1. проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений), за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с федеральным законодательством;

3.2. проведение мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, религиозной, выставочной, развлекательной, просветительской деятельности и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением мероприятий, организуемых благотворительными организациями, а также за исключением организации тренировочного процесса спортсменов, являющихся жителями Тюменской области и входящих в составы сборных команд России и Тюменской области по видам спорта;

3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования) в зданиях всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, за исключением:

реализации общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий до завершения их освоения и проведения аттестации обучающихся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками вышеуказанных образовательных программ;

деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих дошкольное образование и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в части работы дежурных групп (с соблюдением в указанных группах санитарного режима);

деятельности образовательных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с планом-заданием штаба Центрального военного округа, включая прием у курсантов выпускных экзаменов, а также квалификационных экзаменов в государственной инспекции безопасности дорожного движения для курсантов, прошедших подготовку по специальностям водителей транспортных средств;

деятельности образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, по организации и проведению итоговой аттестации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками образовательных программ среднего профессионального образования;

деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) в части предоставления дополнительного профессионального образования и (или) профессионального обучения;

проведения в образовательных организациях, предоставляющих среднее общее образование, очных индивидуальных консультаций с обучающимися 11-х классов, являющимися участниками единого государственного экзамена в 2020 году;

выдачи в образовательных организациях, предоставляющих основное общее и среднее общее образование, аттестатов об основном общем или среднем общем образовании, а также проведения тестирований (собеседований) в рамках индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в образовательные организации (классы) для получения образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;

3.4. выезды групп обучающихся на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, организованные образовательными организациями, указанными в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, либо их представителями;

3.5. предоставление услуг населению учреждениями культуры, осуществляющими свою деятельность в Тюменской области, в том числе выезд творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;

3.6. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;

3.7. выезд граждан (групп граждан) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка) как самостоятельно, так и через религиозные организации или организации, созданные религиозными организациями, осуществляющие паломническую деятельность;

3.8. посещение родителями, иными законными представителями, иными лицами загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительно-образовательных центров, специализированных (профильных) лагерей и других лагерей, а также проведение выездных мероприятий при участии пребывающих в данных лагерях детей;

3.9. деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, исключить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, а также при выездном обслуживании.

4. Обязать граждан:

4.1. прибывающих из зарубежных стран на территорию Российской Федерации, в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19":

незамедлительно сообщать на горячую линию, организованную в Тюменской области, о своем возвращении из-за рубежа в Российскую Федерацию и обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, исключив посещение места работы, учебы, иных общественных мест (аналогичное требование распространяется и на совместно проживающих с указанными гражданами);

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

4.2. работающих вахтовым методом:

по возвращении к месту постоянного проживания обеспечить в течение 14 календарных дней со дня прибытия к месту постоянного проживания режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, исключив посещение места работы, учебы, иных общественных мест;

незамедлительно сообщать на горячую линию, организованную в Тюменской области, о своем возвращении к месту постоянного проживания;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4.3. прибывающих в аэропорт "Рощино" г. Тюмени специальными рейсами из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе с месторождений:

обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия режим изоляции по месту жительства (для жителей Тюменской области), по месту пребывания в Тюменской области при наличии условий или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания (для граждан, проживающих в иных субъектах Российской Федерации);

незамедлительно сообщать о своем прибытии, а также контактную информацию (место фактического пребывания, номер телефона) на горячую линию, организованную в Тюменской области;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

4.4. прибывающих рейсами в аэропорт "Рощино" г. Тюмени, а также иными видами транспорта из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа:

незамедлительно сообщать о своем прибытии, а также контактную информацию (место фактического пребывания, номер телефона) на горячую линию, организованную в Тюменской области;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4.5. прибывающих в Тюменскую область иными видами транспорта из неблагополучных регионов Российской Федерации:

незамедлительно сообщать о своем прибытии, а также контактную информацию (место фактического пребывания, номер телефона) на горячую линию, организованную в Тюменской области;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

4.6. определить единый номер телефона горячей линии для обращений, указанных в настоящем пункте: 8-800-234-35-22.

5. Обязать:

5.1. работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность в Тюменской области:

организовать возможность обработки работниками и посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

осуществлять контроль температуры тела работников при входе работников в здание работодателя и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

оказывать содействие в соблюдении работниками режима самоизоляции на дому;

ограничить направление работников в командировки, особенно за пределы территории Российской Федерации, кроме важных, срочных, не подлежащих отмене или переносу на иной период;

приостановить проведение корпоративных мероприятий, участие работников в иных массовых мероприятиях;

проводить рабочие встречи, совещания и иные подобные мероприятия посредством видео-конференц-связи (при наличии технической возможности);

руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, прибывшим в Тюменскую область для осуществления трудовой деятельности из других субъектов Российской Федерации, обеспечить проведение исследований на предмет наличия у данного гражданина новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований ненормативным правовым актом Департамента здравоохранения Тюменской области;

5.2. владельцев транспорта общего пользования, предоставляющих услуги населению Тюменской области, обеспечить его обработку с применением дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.3. собственников зданий в Тюменской области, в которых расположены торговые центры, организовать возможность обработки посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

6. С 28 марта 2020 года по 28 июня 2020 года:

6.1. гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, обеспечить режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, обеспечить их отстранение от работы путем перевода (при наличии возможности) на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей или представления оплачиваемого отпуска (больничного), принятия иных решений, предусмотренных законодательством.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работникам здравоохранения;

6.2. ввести во всех медицинских организациях стационарного типа вне зависимости от организационно-правовой формы строгий противоэпидемический режим;

6.3. наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период у лиц, указанных в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего постановления, не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

6.4. приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронном виде (предусматривающих подачу заявления и обязательных документов, а также получение результата услуги в электронном виде), в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области.

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут предоставляться в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области в ограниченном режиме (по предварительной записи), а также особенности работы ГАУ ТО "МФЦ" по выдаче документов, являющихся результатом предоставления государственных и муниципальных услуг, определяются Правительством Тюменской области;

6.5. ввести режим дистанционной работы ГАУ ТО Центры занятости населения с гражданами и работодателями.

Перечень государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения, которые могут предоставляться в помещениях ГАУ ТО Центры занятости населения в ограниченном режиме (по предварительной записи), особенности работы ГАУ ТО Центры занятости населения определяются Правительством Тюменской области.

При регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрации безработных граждан, при оказании государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников ГАУ ТО Центры занятости населения руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 "Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" с учетом особенностей работы ГАУ ТО Центров занятости населения, определенных Правительством Тюменской области;

6.6. приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронном виде (предусматривающих подачу заявления и обязательных документов, а также получение результата услуги в электронном виде) и (или) посредством почтового отправления, в помещениях, занимаемых исполнительными органами государственной власти Тюменской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области.

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут предоставляться в помещениях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в ограниченном режиме (по предварительной записи), а также особенности их предоставления определяются решением исполнительного органа государственной власти Тюменской области, органа местного самоуправления муниципального образования Тюменской области;

6.7. ввести режим дистанционной работы ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки".

Государственные услуги предоставлять в помещениях ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки" в ограниченном режиме (по предварительной записи);

6.8. гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Органам местного самоуправления, Департаменту образования и науки Тюменской области с 30 марта 2020 года по 28 июня 2020 года организовать в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп (с соблюдением в указанных группах санитарного режима).

8. Приостановить:

8.1. с 28 марта 2020 года по 24 июня 2020 года в Тюменской области:

8.1.1. деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов, за исключением расположенных на их территории торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных и непродовольственных товаров, фитнес-комплексов при условии оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, а также объектов общественного питания, осуществляющих деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничную продажу продукции общественного питания, без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

8.1.2. деятельность фитнес-комплексов, за исключением оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом;

8.2. с 28 марта 2020 года по 28 июня 2020 года в Тюменской области:

8.2.1. деятельность предприятий общественного питания, за исключением:

деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытом воздухе сезонными (летними) объектами общественного питания (летние кафе, летние веранды, террасы), оборудованными при стационарных предприятиях общественного питания в соответствии с требованиями действующего законодательства, при соблюдении следующих условий:

обеспечение дистанции между столами не менее 1,5 метров, одновременное размещение за одним столом членов одной семьи либо не более двух человек, выполнение соответствующих рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

8.2.2. деятельность аттракционов (временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных), зоопарков, аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов.

9. Возобновление деятельности предприятий, деятельность которых приостановлена в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Тюменской области.

10. Для подготовки необходимых кадровых документов и документов, связанных с начислением заработной платы, в том числе продления срочных трудовых договоров, оформления удаленного режима работы, а также документов, необходимых гражданам для обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, оказание которых не приостановлено, при отсутствии возможности подготовки таких документов в дистанционном формате разрешить работу сотрудников, обеспечивающих подготовку таких документов, при условии соблюдения требований, установленных пунктами 5.1 и 11 настоящего постановления.

11. Организациям, индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктами 3, 8 настоящего постановления, обеспечить:

11.1. ношение сотрудниками санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения. При осуществлении доставки товаров обеспечить ношение персоналом санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения, перчаток, а также соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование);

11.2. соблюдение обязательных требований, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению;

11.3. выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствии с разъяснениями, рекомендациями и иными документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

12. Обязать граждан:

12.1. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

12.2. начиная с 00.00 часов по местному времени 3 апреля 2020 года и до отмены указанного ограничения не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами;

передвижения, непосредственно связанного с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование);

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе не более двух человек вместе, при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, оказание которых не приостановлено;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Передвижение граждан в случае их следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующим нормативными правовыми актами, а также в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки), осуществляется на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Тюменской области (в случае принятия такого постановления).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, иные случаи, непосредственно направленные на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан;

12.3. не посещать культовые здания (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

13. Обязать органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

14. Приостановить с 28 марта 2020 года по 28 июня 2020 года в Тюменской области бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, туристских базах, базах отдыха, СПА-отелях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

15. С 1 июня 2020 года по 28 июня 2020 года государственную регистрацию заключения брака производить лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Тюменской области.

16. Обязать граждан с 14 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, служебном транспорте, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, учреждений, мест работы индивидуальных предпринимателей, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения.

17. Департаменту по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, введенных настоящим постановлением.".

2. Обозначение приложения к постановлению после слова "Приложение" дополнить словами "№ 1".

3. Приложение № 2 к постановлению дополнить разделом 7 согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту социального развития Тюменской области обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности", в размере 2000 рублей за период самоизоляции с 1 июня по 28 июня 2020 года.

Губернатор области А.В.Моор





Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 22 июня 2020 г. № 398-п

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ, ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ, ФИТНЕС-КОМПЛЕКСАХ)

1. Перед открытием учреждений физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и фитнес-клубов) (далее - спортивные сооружения):

1.1. Проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

1.2. Проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад.

2. Назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований.

3. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки.

4. Ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования.

5. Проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.

Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже одного раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже одного раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже одного раза в 4 часа.

7. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.

8. Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

9. Проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции.

10. Организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа.

11. Организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее двух раз в день (утром и вечером).

12. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

13. Соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения).

Использование масок тренерским составом, за исключением времени проведения тренировок.

14. Снижение контактов между персоналом и между посетителями:

14.1. Расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

14.2. Площадь залов для занятия спортом - 4 м2 на 1 посетителя.

14.3. Площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой - 5 м2 на 1 посетителя.

14.4. Использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не мене 1,5 метров (сигнальная разметка).

15. Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил.

16. Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

17. Организация работы предприятий общественного питания в спортивных сооружениях осуществляется согласно соответствующим рекомендациям.

18. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

19. Обеспечение работы бань, СПА и т.д. (при наличии) согласно соответствующим методическим рекомендациям.

20. Проведение один раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже одного раза в 2 часа; обработку оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.







