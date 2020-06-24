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24.06.2020 19:28
Рубрика: Легковые авто

Infiniti меняет стратегию: марка уйдет из Европы, но останется в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Премиальная марка Infiniti, которая принадлежит Nissan, объявила о том, что меняет стратегию развития. Бренд покинет Европу, но останется в Северной Америке, Китае, России, на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ", Infiniti приняла решение сконцентрировать силы на рынках, где бренд может рассчитывать на максимальную эффективность и максимальную прибыльность. В то же время отмечается, что для компании важно не общее количество охваченных рынков, а их качество.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Будущие автомобили Infiniti, в рамках заявленного Nissan глобального процесса повышения эффективности производства, продолжат создаваться на "ниссановских" платформах; при этом их разработка будет вестись по "уникальным премиальным стандартам" марки.

Ожидается, что до конца 2020 года дебютируют две модели Infiniti. Речь идет о купе-кроссовере QX55, а также о семиместном QX60 второго поколения.

Ранее Nissan заявил, что производство Datsun на АвтоВАЗе в Тольятти завершится в декабре 2020 года. Услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для владельцев автомобилей бренда будут осуществляться через сеть авторизованных дилерских центров Nissan.

#Infiniti