Лукашенко на Красной площади признался, что приехал "в столицу Родины"

Торжественная атмосфера, которая сопутствовала 24 июня на Красной площади во время проведения Парада Великой Победы, посвященной 75-летней годовщине разгрома гитлеровского фашизма, вызвала у президента Беларуси волну особого воодушевления, констатируют новостные источники в российской столице.

Проходя мимо гостевой трибуны после юбилейных торжеств, Александр Лукашенко неожиданно признался, что приехал "в столицу Родины". Кто-то из зрителей, увидев белорусского лидера, выкрикнул слова благодарности: "Спасибо, что приехали". Белорусский лидер ответил кратко, но емко: "В столицу Родины приехали!". Кстати, он пожелал россиянам не болеть, быть стойкими и к коронавирусной эпидемии. "Победим, выстоим, не болейте!" - с оптимизмом добавил он.

Как уже информировал "СОЮЗ", в российскую столицу Лукашенко приехал на парад вместе с сыновьями, в котором в этом году принимали участие воинские подразделения 13 государств, в том числе из стран СНГ, Сербии, Китая, Монголии и Индии.

По брусчатке Красной площади промаршировала и знаменная группа почетного караула Министерства обороны РБ, которая пронесла боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кстати, уточняют новостные источники, знамена этих же соединений были пронесены и во время исторического парада 75 лет назад.

После завершения парада Победы лидеры Союзного государства вместе с главами зарубежных стран возложили в Александровском саду цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив минутой молчания память погибших в годы войны.