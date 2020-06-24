Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 23 июня 2020 года № 47-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16,03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 11.06.2020 № 45-пг) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 6 после слов "фитнес-центров" дополнить словами ", тиров";

2) в пункте 18:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить для посетителей функционирование подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа физкультурно-спортивных организаций, организаций дополнительного образования, организаций в сфере культуры и искусства (за исключением тренажерных залов, стадиона, лыже-роллерных трасс, катка, теннисных кортов, стрелкового спортивного тира при условии соблюдения требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлению, а также индивидуальных экскурсий, проводимых учреждениями культуры);";

подпункт 2 дополнить словами "(за исключением членов спортивных сборных команд Российской Федерации, проходящих централизованную подготовку в составе таких команд)";

3) пункт 19 признать утратившим силу;

4) пункт 8 Приложения 3 изложить в следующей редакции:

"8. Численность посетителей, одновременно находящихся в помещении, не должна превышать четырех человек, включая двух сотрудников.";

5) в наименовании Приложения 4 после слов "теннисные корты" дополнить словами ", стрелковый спортивный тир".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







