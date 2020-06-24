Новый Volkswagen Arteon: универсал, гибрид и "заряженная" версия

Volkswagen Arteon обновился и разжился версией в кузове типа Shooting Brake, которая вряд ли впечатлит своей практичностью. Но это не все сюрпризы: в семействе модели появились гибрид и "заряженная" версия с мотором на 320 сил.

Обновление внешности более чем скромное: небольшой лифтинг бамперов, фонарей, пересмотренный шрифт названия модели на крышке багажника. Опционально для базовой версии и в стандартной комплектации для модели с пакетом R-Line предложена решётка радиатора со светодиодными полосками, как бы продолжающими секцию дневных ходовых огней.

Зато в салоне обновили всё гораздо серьёзнее: передняя панель - новая и не напоминает Arteon о том, что в дореформенной версии ему приходилось "донашивать" кокпит за Volkswagen Passat. Улучшены материалы отделки, блок управления климат-системой - сенсорный, убран ряд клавиш над центральным дефлектором, что визуально разгрузило центральную консоль, диагональ новой мультимедиа составляет 9.2 дюйма (у дореформенного авто - 8 дюймов), она "дружит" со смартфонами на Android и Apple iOS.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

По поводу объёма багажного отделения: у лифтбек он составляет 563 литров, у Shooting Brake - 565 литров. При сложенном заднем ряде разница тоже не такая уж и большая: 1632 против 1557 литров.

Европейцам предложат широкую линейку бензиновых и дизельных "турбочетвёрок" мощностью от 150 до 280 л.с. Причём дизели стали намного экологичнее (на 80 процентов!), за счёт установки системы SCR (нейтрализация мочевиной) и впрыска AdBlue. В базе - 6-ступенчатая МКП, для других версий предусмотрен 7-ступенчатый "робот" DSG. Опционально Volkswagen Arteon можно заказать с системой полного привода.

Этого стоило ожидать: донором гибридной силовой установки выступил Passat GTE. Arteon eHybrid оснащён 156-сильный 1.4 TSI, которому помогает 115-сильный электромотор. Совокупная отдача агрегатов - 218 л.с. Гибридный Arteon оснащён 6-ступенчатой трансмиссией DSG и имеет привод на передние колёса. В режиме EV автомобиль может протянуть до 55 км и не разгонится более 140 км/ч.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

"Заряженная" версия Arteon R (такая есть и лифтбека, и универсала) оснащается двигателем 2.0 TSI мощностью 320 л.с., работающим в паре с DSG-7, и системой полного привода.

Также 320-сильные модели укомплектованы системой имитации активного заднего дифференциала R-Performance Torque Vectoring. Время разгона до "сотни" и максимальная скорость на прямой пока не сообщаются.

Старт продаж обновлённого Volkswagen Arteon намечен на осень. Цены на автомобили не объявлены.

Напомним, недавно VW Arteon добрался до российского рынка, поэтому можно рассчитывать и на появление обновлённой модели.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.