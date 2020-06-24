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24.06.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Opel представил новое поколение кроссовера Mokka

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Opel. Фото: Пресс-служба Opel.
Фото: Пресс-служба Opel.

Компания Opel опубликовала фото и подробности о новой генерации самого маленького кроссовера в своей линейке. Предзаказ на новинку обещают открыть уже в конце лета, но первые "живые" автомобили появятся у клиентов только в начале 2021 года.

Фото: Пресс-служба Opel Россия
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Opel Mokka теперь не имеет приставки X в названии, что бы это ни значило. В основе кроссовера - платформа CMP от партнёров по альянсу PSA Group. Эта же архитектура является базой для кроссоверов Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Напомним, что на CMP также построен Opel Corsa.

Mokka стал компактнее предшественника. Например, длина уменьшилась примерно на 125 мм и составляет 4.15 метра. Для сравнения, Peugeot 2008 чуть длиннее - 4.3 метра. Размер колёсной базы новинки составляет 2.56 метра. При том, что кроссовер поубавил в размерах, объём багажного отделения остался практически таким же - 350 литров, что всего на 6 литров меньше прежнего.

Фото: Пресс-служба Opel.

Благодаря переезду на новую платформу и "усыханию" в размерах новый Mokka стал на 120 кг легче прошлой генерации модели.

Пока для кроссовера анонсирована только одна силовая установка - электрическая, и она знакома по другим моделям Peugeot, Citroen и Opel. Opel Mokka-e оснащён 136-сильным электрическим двигателем на передней оси и аккумулятором ёмкостью 50 кВт*ч. Доступно три режима движения: Eco, Normal, Sport. О запасе хода пока ничего не сообщается.

Фото: www.autohome.com.cn
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Для кроссовера анонсированы бензиновые и дизельные моторы, о которых расскажут позднее.

Новый Opel Mokka можно будет заказать с адаптивным круиз-контролем, ассистентом удержания в полосе, интеллектуальной системой управления светом (матричная LED-оптика), системой слежения за дорожными знаками, камерой заднего вида с углом обзора 180 градусов, мультимедийной системой с дисплеем 10 дюймов.

В России Opel в настоящее время представлен тремя моделями: кроссовером Grandland X, вэном Zafira Life и коммерческим фургоном Vivaro. Не исключено, что в будущем компания примет решение о поставках нового Mokka на наш рынок, однако нельзя говорить, что это краткосрочная перспектива.

Фото: Пресс-служба Opel.
#Opel